ELMS | Le Castellet 240 2020: anteprima e orari del weekend

Con il passo indietro del circuito di Barcellona, l’European Le Mans Series si prepara a far ritorno sul circuito francese di Le Castellet per il terzo round della stagione. Sarà di nuovo un dominio di United Autosports in LMP2?

European Le Mans Series, Le Castellet 240: programma ed orari

Venerdì 28 agosto

14.15 – Prove libere 1 (90 minuti)

17.40 – Prove libere, piloti Bronze (30 minuti)

Sabato 29 agosto

09.00 – Prove libere 2 (90 minuti)

11.40 – Qualifiche, LMGTE (10 minuti)

12.00 – Qualifiche, LMP3 (10 minuti)

12.20 – Qualifiche, LMP2 (10 minuti)

Domenica 30 agosto

18.30 – Gara (240 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gara in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ELMS.

European Le Mans Series, Le Castellet 240: anteprima del weekend

Cala leggermente il numero delle auto iscritte, ma questo è dovuto principalmente alla settimana che divideva l’appuntamento di Spa-Francorchamps dell’ELMS con quello del FIA World Endurance Championship. Ora che si ritorna a Le Castellet e con la – 24 Ore di Le Mans che si avvicina – vedremo quindi esclusivamente i protagonisti dell’europeo: le due Oreca 07 Gibson di United Autosports guidano la classifica con una vittoria ciascuno, ma Filipe Albuquerque e Philip Hanson contano su 42 punti invece dei 35 di Alex Brundle, Will Owen e Job van Uitert. Graff ha il 3° posto in mano ma dovrà fare i conti con G-Drive Racing, ritiratasi a Spa-Francorchamps e pronta a ribaltare la sua situazione in campionato grazie anche all’arrivo di un osso duro come Jean-Éric Vergne. Non sembrano di essere della partita invece DragonSpeed e i campioni in carica di Duqueine Engineering, troppo indietro nonostante siano passati appena due appuntamenti. Richard Mille Racing Team, attualmente quinta, avrà finalmente un equipaggio tutto femminile con Tatiana Calderon, Beitske Visser e Sophia Flörsch, quest’ultima pronta a saltare l’impegno della Formula 3 di questo weekend.

Anche in LMP3 è un totale dominio di United Autosports che ha messo a segno due vittorie, ma Eurointernational ha cambiato totalmente il proprio equipaggio mantenendo Niko Kari e chiamando Nicolas Maulini e Jacopo Baratto (da BHK). Tra le GTE ritornerà in scena la sfida eterna tra Ferrari e Porsche, con Kessel Racing che precede le due auto di Proton Competition.

European Le Mans Series 2020 – Le Castellet 240: entry list