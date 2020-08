CIGT | Imola 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo una pausa di un mese (quasi due per la Serie Endurance), ritorna a Imola il Campionato Italiano Gran Turismo. Audi Sport Italia è, al momento, al comando della classifica generale grazie alla vittoria sul circuito del Mugello di luglio.

Programma ed orari

Venerdì 28 agosto

12.10 – Prove libere 1 (50 minuti)

17.30 – Prove libere 2 (50 minuti)

Sabato 29 agosto

12.00 – Prove libere 3 (50 minuti)

18.30 – Qualifiche (15’ / 15’ / 15′)

Domenica 30 agosto

15.50 – Gara (180′)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Anteprima del weekend

GT3: Nella classe maggiore saranno tredici gli equipaggi al via con trentacinque piloti impegnati, su cui spiccano Riccardo Agostini e Daniel Mancinelli (Audi R8 LMS), leader della classifica provvisoria. I portacolori di Audi Sport Italia, infatti, in equipaggio con Mattia Drudi si sono aggiudicati il round di apertura al Mugello, ma il giovane pilota romagnolo ufficiale Audi, per impegni concomitanti in vista della 24 Ore del Nurburgring, a Imola sarà sostituito da Vito Postiglione. Così come al Mugello, tra gli avversari dei piloti Audi ci saranno i portacolori di BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing Team, Stefano Comandini e il 17enne tedesco Marius Zug, secondi al Mugello in equipaggio con Alexander Sims. A Imola BMW Motorsport si è ancora una volta superata inviando nella serie tricolore un altro grande campione, anche lui pilota ufficiale della casa di Monaco, il canadese Bruno Spengler.

Cambio di equipaggio anche in casa Lamborghini, con Alex Frassineti che rientra nella serie tricolore affiancando sulla Huracan dell’Imperiale Racing Kikko Galbiati e Giovanni Venturini, sul terzo gradino del podio nella gara del Mugello e autori di una bella prestazione anche nella prima prova della serie Sprint a Misano. Le altre Huracan che scenderanno in pista lungo i 4.909 metri del tracciato emiliano avranno i colori del VSR di Vincenzo Sospiri con gli stessi equipaggi del Mugello – Aghakani-Giammaria-Pulcini e Kroes-Schandorff-Tujula – mentre le Ferrari iscritte al secondo appuntamento stagionale saranno ben quattro, grazie all’arrivo della 488 della RS Racing con Di Amato-Vezzoni, equipaggio già sceso in pista nella prima prova della serie Sprint. I colori Ferrari saranno inoltre rappresentati dalle due 488 dell’AF Corse affidate a Roda-Rovera-Fuoco e Mann-Cressoni, oltre che dalla Rossa dell’Easy Race con Hudspeth-Michelotto-Greco.

Salgono a tre, invece, le Porsche GT3 R, grazie alla new entry del Team Herberth Motorsport che a Imola schiererà due coupè della casa di Stoccarda per i gemelli Robert e Alfred Renauer – soprannominati i gemelli più veloci della Germania – che saranno affiancati, rispettivamente da Daniel Alleman e Ralf Bohn, mentre la terza GT3 R avrà i colori dell’Ebimotors con Venerosi-Baccani-Pera. La Mercedes AMG GT3 dell’Antonelli Motorsport completa l’elenco iscritti della classe maggiore con la new entry del 21enne cileno Benjamin Hites che sostituisce Stefano Colombo e va ad affiancare i leader della classifica PRO-AM, Francesca Linossi e Lorenzo Ferrari. Il 17enne piacentino, tra l’altro, è reduce dal successo in coppia con Daniel Zampieri dell’appuntamento d’esordio della serie Sprint e si inserisce di diritto tra i migliori giovani del vivaio tricolore.

GT4: Cinque equipaggi per quattordici piloti compongono gli iscritti della classe entry level che vivrà ancora una volta sul duello Porsche-BMW-Mercedes. Con le Cayman GT4 dell’Ebimotors saranno della partita Di Giusto-Marchi-De Amicis e i leader della classifica provvisoria vincitori al Mugello, Gnemmi-De Castro-Pera, che se la dovranno vedere con la BMW M4 GT4 di BMW Team Italia-Ceccato Motors Racing Team affidata a Guerra-Riccitelli-Neri, secondi al Mugello. Raddoppiano le Mercedes AMG GT4 della Nova Race rispetto alla gara di avvio del campionato. Sulla vettura di punta, quella di Luca Magnoni, leader della classifica AM, non ci sarà il norvegese Alexander Schjerpen, bloccato in patria per le misure restrittive post Covid-19, il cui seggiolino è stato rilevato dal veneto Tobia Zarpellon. Sulla seconda AMG, invece, saliranno Mario Minella, Claudio Formenti e Filippo Manasiero, tutti all’esordio nella serie tricolore.

Campionato Italiano Gran Turismo 2020 – Imola: entry list

Copyright foto: ACI Sport