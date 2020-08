Lamborghini annuncia i piloti del Young Driver Program e del GT3 Junior Program 2020

Anche quest’anno Lamborghini porterà avanti lo Young Driver Program e il GT3 Junior Program, confermando un totale di 34 giovani piloti pronti a farsi spazio nelle competizioni Gran Turismo con il marchio di Sant’Agata Bolognese. Ecco tutti i nomi selezionati.

Un impegno di Lamborghini che dura da ben sette anni

Dal 2014 gli Youngster Program rappresentano un elemento chiave nella strategia del motorsport Lamborghini e un impegno concreto nei confronti dei giovani più promettenti. Lo Young Driver Program è dedicato agli under 26 impegnati nei campionati continentali Lamborghini Super Trofeo; il GT3 Junior Program è il passo successivo, riservato ai piloti impegnati nei campionati GT di tutto il mondo al volante delle Huracán GT3 Evo. Tutti i piloti selezionati verranno valutati nel corso della stagione da Raffaele Giammaria, responsabile del programma, coadiuvato da Emanuele Pirro: i più meritevoli potranno partecipare alla sessione di test che si terrà a fine stagione su un circuito italiano, preceduta da un intenso training fisico al Lamborghini Tech Lab di Sant’Agata Bolognese. Il migliore di ciascun programma riceverà il supporto Lamborghini Squadra Corse per correre la stagione 2021.

Lamborghini Young Driver Program

Tredici su sedici dei piloti selezionati per lo Young Driver Program corrono nel Lamborghini Super Trofeo Europe, tre sono impegnati nel Super Trofeo North America. Molti i nomi nuovi, come Raul Guzman, messicano classe 1999, vincitore della prima gara dell’anno del monomarca europeo a Misano Adriatico; o il norvegese Marcus Påverud, nato nel 2000 e terzo sul podio a Misano, e il francese Dorian Boccolacci, classe 1998, proveniente dal campionato FIA Formula 2. Solo uno di loro verrà scelto per correre la stagione 2021 al volante di una vettura Huracán GT3 in un Team Supported By Lamborghini Squadra Corse, con accesso diretto al programma GT3 Junior Program.

Piloti selezionati

Steven Aghakhani (17) – USA

Sebastian Balthasar (23) – Germany

Dorian Boccolacci (21) – France

Jonathan Cecotto (21) – Venezuela

Jacob Eidson (25) – USA

Damiano Fioravanti (24) – Italy

Raul Guzman (20) – Mexico

Patrick Liddy (23) – USA

Stuart Middleton (20) – UK

Elias Niskanen (20) – Finland

Marcus Påverud (20) – Norway

Guillem Pujeu (19) – Spain

Kevin Rossel (25) – Denmark

Vincent Schwartz (23) – Germany

Yuri Wagner (19) – Luxembourg

Max Weering (20) – Netherlands

Lamborghini GT3 Junior Program

Conferme e nuovi arrivi anche nella rosa dei piloti GT3 Junior Program, a partire da Danny Kroes. L’olandese campione Super Trofeo Europe 2019, risultato il migliore tra gli Young Driver della scorsa stagione, da quest’anno corre nel Campionato Italiano GT con il supporto Lamborghini Squadra Corse ed entra di diritto nella selezione GT3 Junior Program. Dove lo aspettano giovani veterani come Andrea Amici, Alberto Di Folco, Corey Lewis e Frederik Schandorff, pronti a seguire le orme di Dennis Lind e Giacomo Altoé, capaci di guadagnare in poche stagioni l’ambito sedile di Lamborghini Factory Driver, dopo aver esordito nel Super Trofeo ed essere cresciuti professionalmente nei selettivi Youngster Program Lamborghini Squadra Corse.

Piloti selezionati

Andrea Amici (27) – Italy

Alberto Di Folco (24) – Italy

Kikko Galbiati (21) – Italy

Danny Kroes (20) – Netherlands

Florian Latorre (23) – France

Corey Lewis (28) – USA

Lucas Mauron (22) – Switzerland

Sandy Mitchell (20) – UK

Baptiste Moulin (20) – Belgium

Yuki Nemoto (23) – Japan

Taylor Proto (22) – UK

Leonardo Pulcini (22) – Italy

Frederik Schandorff (23) – Denmark

Steijn Schothorst (25) – Netherlands

Madison Snow (24) – USA

Tuomas Tujula (23) – Finland

Afiq Yazid (29) – Malaysia

Tim Zimmermann (23) – Germany

Copyright foto: Lamborghini Squadra Corse