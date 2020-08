WRC | Riecco Sebastien Loeb: Hyundai lo schiera al prossimo Rally di Turchia

In questi mesi di lockdown abbiamo un po’ perso per strada Sébastien Loeb, che dopo aver gareggiato al Rallye di Monte Carlo di inizio stagione non ha più rimesso piede, assieme al navigatore Daniel Elena, sulla Hyundai i20 Coupé WRC ufficiale nel campionato del mondo. Va bene che dopo il primo round ne stati fatti giusto altri due prima di chiudere momentaneamente il Mondiale, che ripartirà il 4-6 settembre dal Rally Estonia, ma nel frattempo il nove volte iridato non è più apparso nei radar della sua squadra, Hyundai Motorsport.

La pausa dal WRC di Loeb

Niente test ufficiali sugli sterrati questa estate, niente partecipazioni speciali in appuntamenti dove il team di Andrea Adamo ha schierato i suoi colleghi (come il Rally di Roma Capitale o il Rally di Alba, tra l’altro vinto dal francese lo scorso anno), niente rifiniture con la i20 in nessun contesto, che sia terra o asfalto. Nel frattempo, era spuntata la voce di un ritorno di Loeb alla prossima Dakar, per cercare nella sua quinta partecipazione ad ottenere quel titolo nel rally raid che ancora gli manca. Sino a questo mese, però, bocche cucite sul fronte rally anche dal team principal Adamo, e riguardo il pilota abbiamo sentito giusto qualche indiscrezione ed ammirato le sue imprese sui social.

Il ritorno in Turchia di Loeb dopo dieci anni

Rullino i tamburi, ora Loeb sarebbe pronto per il suo ritorno nel WRC. L’alsaziano dovrebbe essere infatti schierato sulla terza i20 Coupé WRC in gara al Rally di Turchia del 18-20 settembre, quindi dopo l’Estonia, accanto agli imprescindibili Thierry Neuville ed Ott Tanak. Si tratterà quindi della seconda partecipazione nel Mondiale di quest’anno per il campionissimo, che diede forfait per motivi personali al Rally di Svezia dello scorso febbraio, spianando la strada al sostituto Craig Breen che correrà in Estonia con Hyundai (in Messico invece il terzo pilota fu Dani Sordo, che a differenza dell’illustre collega ho corso sugli asfalti italiani questa estate).

Quest’anno Loeb ha all’attivo un sesto posto a Monte Carlo, mentre l’ultima partecipazione in Turchia è stata dieci anni fa con Citroen, dove ottenne una delle tre vittorie in carriera nell’evento di Marmaris.