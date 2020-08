WRC | Rally Italia Sardegna 2020 anticipato dopo la cancellazione della Germania: la nuova data

Domani, mercoledì 26 agosto, è prevista la presentazione del “nuovo” Rally Italia Sardegna, costretto a tornare nello slot autunnale (prima volta dal 2012) causa coronavirus.

La cancellazione del Rally di Germania e le sue conseguenze

Nel frattempo, è detonata la notizia della cancellazione dell’evento che lo precedeva, ovvero il Rally di Germania, previsto il 15-18 ottobre e saltato causa difficoltà organizzative in regime di restrizioni dettate dal coronavirus (qui i dettagli). La tappa italiana del WRC, come abbiamo detto, seguiva l’appuntamento teutonico nelle date del 29 Ottobre – 1 Novembre, come penultimo round del Mondiale Rally prima della conclusione all’Ypres Rally in Belgio, a sua volta in sostituzione dell’annullato Rally del Giappone. Se anche voi, come ci ha confessato una fonte interna di una importante Federazione motorsportiva nazionale, non ci state capendo più niente, preparatevi ad un nuovo colpo di scena.

Svelata la nuova data del Rally Italia Sardegna?

Il sito DirtFish, tra i più attendibili e che spesso ci azzecca in pieno, conferma l’indiscrezione secondo cui il Rally Italia Sardegna cambierà data in seguito alla cancellazione della Germania. Pare che nella presentazione di domani, forse in contemporanea con l’ufficialità del forfait tedesco atteso inizialmente oggi, verrà comunicato il nuovo weekend di gara che non sarà anticipato nello spazio lasciato libero dal rally teutonico, ma verrò spostato ancora prima, ovvero l’8-11 ottobre. Si dilaterebbero comunque gli spazi tra un appuntamento e l’altro del WRC, la cui stagione 2020 sembra una corsa ad eliminazione, evitando sicuramente grattacapi logistici alle squadre che avranno tutto il tempo di prepararsi tra un round e l’altro, e certamente le condizioni del Rally Italia Sardegna resterebbero molto diverse da come gli equipaggi le hanno conosciute in questi anni: autunno inoltrato, buio presto, clima più fresco (nelle ultime stagioni ad Alghero ha fatto tutto tranne che freddo intenso ad ottobre). Da notare che il 2020 si chiuderà con tre eventi su sterrato e uno, il Belgio, su asfalto.

Domani ne sapremo di più, ma intanto questo dovrebbe essere il nuovo calendario 2020 del WRC, includendo i tre eventi che, cara grazia, si sono già disputati quest’anno:

1. Monte Carlo: 23 – 26 Gennaio

2. Svezia: 13 – 16 Febbraio

3. Messico: 12 – 15 Marzo

4. Estonia: 4 – 6 Settembre

5. Turchia: 18 – 20 Settembre

7. Italia: 8 – 11 Ottobre

8. Belgio: 19 – 22 Novembre