WEC | Anticipata la 8 Ore del Bahrain di una settimana, sovrapposizione con la 12 Ore di Sebring

Il FIA World Endurance Championship ha deciso di anticipare di una settimana la 8 Ore del Bahrain, teatro del gran finale della stagione 2019-20, ma sarà nello stesso weekend della 12 Ore di Sebring dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

La gara del Bahrain del WEC anticipata di una settimana

A causa dell’annuncio della Formula 1 che correrà ben due gare sul circuito di Sakhir il 20 novembre e il 6 dicembre, il Mondiale endurance è stato costretto ad anticipare di una settimana il proprio appuntamento per lasciare un ampio spazio tra i due campionato. Così, la 8 Ore del Bahrain non sarà più il 21 novembre come inizialmente previsto ma il 14 novembre, il che significa che si svolgerà nello stesso giorno della 12 Ore di Sebring, posticipata dalla data originale di marzo a causa della pandemia di Coronavirus. Gerard Neveu, CEO del WEC, ha detto che lo scontro tra i due campionati avrà un impatto minimo: «Come abbiamo affermato molto chiaramente quando abbiamo annunciato il nostro calendario ad aprile, le date potevano essere soggette a ulteriori modifiche in base all’evoluzione dell’attuale crisi sanitaria o dei calendari delle altre serie della FIA. Siamo fortunati che il circuito di Sakhir sia pronto e disposto ad essere così disponibile in un periodo che sarà impegnativo per loro. Ovviamente è meno fortunata la data che si scontri con la 12 Ore di Sebring, ma i programmi compressi nella seconda metà dell’anno sono causati da una situazione senza precedenti».

Sovrapposizione con la 12 Ore di Sebring dell’IMSA

Oltre all’IMSA, quel weekend correrà anche il GT World Challenge Europe a Le Castellet per il finale di stagione. Ricordiamo che l’appuntamento del Bahrain è stato annunciato come sostituto della 1000 Miglia di Sebring, che si doveva tenere il giorno prima proprio della 12 Ore di Sebring.

