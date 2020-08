Trofei Renault Rally | Clio Trophy Italia, Martinelli vince al debutto con la Clio Rally5

Chiusosi il 43esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, facciamo il punto sui trofei monomarca cominciando con l’approfondimento su quelli Renault. La casa della Losanga nel weekend appena trascorso ha fatto debuttare un nuovo format, dedicato alla Clio Rally5 di recente fattura, ovvero il Clio Trophy Italia.

Clio Trophy Italia: i piazzamenti al Rally Il Ciocco 2020

Il primo appuntamento del trofeo è partito così dagli asfalti della Garfagnana, dove ad avere la meglio è stato l’equipaggio del Jolly Racing Team formato da Giacomo Martinelli ed Andrea Musolesi. Pur al debutto sulla nuova vettura Renault della fu classe R1, il duo vincitore è stato protagonista di una gara in crescendo nel primo giro, per poi lasciar spazio ad una seconda parte di giornata più in saliscendi, ma comunque terminando in vetta tra gli iscritti del Clio Trophy Italia e corredando questo successo con il primato nella categoria Junior ed il terzo posto tra le R1 del CIR.

Secondi classificati Nicola Cazzaro e Giovanni Brunaporto per la Scuderia Palladio. Dopo gli ottimi risultati di classe nei precedenti Rally Coppa Città di Lucca e Roma Capitale, l’ex trofeista Abarth ha pagato una sbavatura nella PS3 di Bagni di Lucca 1, andando dritto e lasciando per strada minuti preziosi, oltre a precipitare di dieci posizioni nella classifica CIR R1. Il giovane pilota però si è rimboccato le maniche e ha messo a segno una bella rimonta, ottenendo tra l’altro il nono posto di classe all’interno del Campionato Italiano Rally. Erano invece primi di classe sino alla stessa PS3 Gianluca Caserza e Paolo Rocca, costretti invece al ritiro nella quarta prova speciale per un problema tecnico alla loro Clio Rally5.

I risultati del round del Corri con Clio N3 Open e del Twingo R1 Open

Per quanto riguarda invece gli altri trofei Renault, nel Corri con Clio N3 Open la spunta Emanuele Corti con Arianna Catalano, che dopo l’affermazione di classe al Città di Lucca mettono a segno un altro successo, avendo la meglio su Luca Bazzano e Giovanni Foscarini, ritiratasi invece nella PS4 del format inserito nella Sesta Zona della Coppa Rally di Zona ACI Sport. Infine, nel Twingo R1 Open vittoria per il campione uscente Gabriele Catalini, con al proprio fianco Maicol Rossi.