TCR Europe | Le Castellet, Gara 2: Halder dalla pole position con Honda

Dominio incontrastato da parte di Mike Halder in Gara 2 del TCR Europe a Le Castellet. Il pilota tedesco, passato dall’ADAC TCR Germany all’europeo, è scattato dalla pole position conquistata con la griglia invertita e ha comandato fino alla bandiera a scacchi.

Il resoconto di Gara 1: Halder domina incontrastato

Dopo una prestazione altalenante di ieri, Halder ha invece messo in scena oggi una corsa solida, costruendo un buon vantaggio e battendo Néstor Girolami, che ricordiamo essere uno dei prossimi protagonisti del FIA WTCR. Halder ha abbandonato il campionato tedesco dopo alcune polemiche nate nello scorso weekend, dirottando la sua Honda Civic Type R TCR proprio nel TCR Europe: mai scelta più azzeccata, concedendosi il bis dopo aver già vinto a Barcellona nel 2018 quando era al debutto nella categoria. Girolami si è accontentato del 2° posto, scattando molto bene dalla settima posizione e risalendo appunto al secondo posto, sfruttando anche una penalità inflitta a Sami Taoufik per una partenza anticipata. Teddy Clairet ha invece conquistato il gradino più basso del podio ma non è stato facile vista la pressione esercitata da Andreas Bäckman, alla fine 4°. Mehdi Bennani chiude in quinta posizione, mentre Daniel Lloyd – vincitore sabato di Gara 1 – è buon 6° e può confermarsi quindi capoclassifica dopo un appuntamento disputato.

Nagy solo 10°, fuori dalla zona punti Homola

Solamente ottava Jessica Bäckman, sorpassata all’ultimo anche da John Filippi, mentre a chiudere i primi dieci troviamo Nicolas Baert e un deludente Daniel Nagy. Pepe Oriola si è classificato 11° con alle spalle Mat’o Homola (altra grande delusione del weekend). Ritirati Jimmy Clairet e Tom Coronel: il primo ha accusato problemi nel giro di formazione, il secondo ha subìto un cedimento meccanico.

TCR Europe 2020 – Le Castellet, Gara 2: classifica

