Formula Regional | Le Castellet, Gara 3: Petecof spreca, Leclerc vince e s’avvicina

Seconda vittoria di Arthur Leclerc in Gara 3 del Formula Regional European Championship a Le Castellet. Il monegasco di Prema ha sfruttato la lenta partenza del poleman Gianluca Petecof e s’avvicina in classifica generale proprio al brasiliano.

Il resoconto di Gara 3: Leclerc beffa un Petecof sprecone

Poteva essere la gara fotocopia della seconda manche di ieri, con Petecof in pole position e Leclerc inseguitore ma senza troppo successo; invece, il capoclassifica non è scattato come prevedeva e si è lasciato sfilare dal compagno di squadra e anche da Jüri Vips, che addirittura partiva dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, e Oliver Rasmussen. Petecof ci ha messo solo due giri a sorpassare Rasmussen, per poi passare all’attacco di Vips riuscendo nell’intento. Il problema è arrivato poi con Leclerc che, nel frattempo, aveva aumentato considerevolmente il proprio vantaggio pensando al tentativo di recupero di Petecof: il brasiliano si è portato a quasi un secondo dal leader ma non è riuscito più ad avvicinarlo, accontentandosi quindi del 2° posto finale. Ora la classifica parla chiaro: Petecof è a quota 116 punti, mentre Leclerc – che tra l’altro era supportato dai box dal fratello Charles – ha 111 punti.

Vips a podio, Rasmussen davvero opaco

Vips si è accontentato del secondo podio stagionale ma molto probabilmente sarà la sua ultima apparizione nel campionato, direzione Formula 2 con DAMS nelle prossime tre settimane. Prestazione opaca da parte di Rasmussen, 4° dopo essersi ripreso la posizione su Pierre-Louis Chovet che è precipitato in settima piazza; nel mezzo troviamo invece Patrik Pasma e Konsta Lappalainen. Facundo Regalia è 8°, seguito da Jamie Chadwick, Gillian Henrion e Andrea Cola. Non partito Emidio Pesce dopo l’incidente di sabato con la Chadwick.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Le Castellet, Gara 3: classifica

Copyright foto: ACI Sport