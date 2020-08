CIRT | San Marino Rally 2020, anteprima ed orari

Archiviato il primo appuntamento stagionale sulle strade bianche di Arezzo, il Campionato Italiano Rally Terra 2020 approda nella Repubblica del Titano con il secondo round, il San Marino Rally previsto nel weekend del 28-29 agosto.

San Marino Rally 2020: validità e programma

La 48esima edizione dell’evento organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese per il secondo anno consecutivo accoglie il CIRT, dopo essere stato un appuntamento del Campionato Italiano Rally sino al 2018, e presenta come validità anche il CIR Junior, al suo secondo round 2020 e primo su sterrato, il CIRT Storici con il quinto San Marino Rally Historic, la Coppa Rally di Zona, il Campionato Sammarinese ed anche il Campionato Italiano Cross Country, ed anche in questo caso si parla del secondo appuntamento stagionale dopo la ridefinizione dei calendari. Non dimentichiamoci poi il Rally del Titano, giunto alla sua undicesima edizione.

Nove in tutto le prove speciali, per un totale di 65 km di gara (che si disputerà nella giornata di sabato 29 agosto) e 350 km se contiamo anche i trasferimenti. Si partirà dal Centro Multieventi Sport Domus di Serravalle San Marino, anche quest’anno fulcro del rally dove verranno ospitati la direzione gara, il parco assistenza, il riordino e dove si svolgeranno le verifiche tecniche venerdì 28. Sempre in giornata si terranno dalle 13:00 alle 15:00 le ricognizioni autorizzate, mentre nel pomeriggio (dalle 15:30 sino alle 18:00) ci sarà lo shakedown in Località Piandavello da 1,85 km.

Il giorno dopo parte quindi la gara con tre prove speciali, ognuna delle quali sarà ripetuta tre volte. La Terra di San Marino aprirà la giornata, seguita dalla Monte Rocca (fino all’anno scorso Sestino, una delle classiche PS del San Marino) e poi la Lunano-Piandimeleto, che ha debuttato nel 2017 e che presenta un proprio caratteristico salto. L’arrivo finale con le premiazioni è previsto alle 18:45: ricordiamo che il San Marino, come le gare che lo hanno preceduto, sarà rigorosamente a porte chiuse per il pubblico.

San Marino Rally 2020: percorso ed orari

08:27 – PS1 Terra di San Marino 1, 4,50 km

09:41 – PS2 Monte Rocca 1, 11,96 km

10:18 – PS3 Lunano – Piandimeleto 1, 5,28 km

11:21 – PS4 Terra Di San Marino 2, 4,50 km

Riordino

14:14 – PS5 Monte Rocca 2, 11,96 km

14:51 – PS6 Lunano – Piandimeleto 2, 5,28 km

16:37 – PS7 Monte Rocca 3, 11,96 km

17:14 – PS8 Lunano – Piandimeleto 3, 5,28 km

18:17 – PS9 Terra Di San Marino 3, 4,50 km