IMSA | Virginia, Qualifiche: Porsche conquista la prima fila, McLaren in pole in GTD

Frederic Makowiecki conquista la seconda pole position stagionale al VIRginia International Raceway, teatro del quinto appuntamento stagionale dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship valido solo per le vetture GT. Il duo Porsche è seguito dal compagno di squadra Laurens Vanthoor.

Il resoconto delle qualifiche al VIR: GTLM

A bordo della Porsche 911 RSR-19 #911, il francese ha segnato il miglior tempo di 1’40”389, battendo il teammate belga di 0”130 e assicurando la partenza dal palo per lui e Nick Tandy. Vanthoor e Bamber scatteranno invece di fianco a loro in prima fila, assicurando le migliori posizioni per la casa tedesca che al VIR vinse lo scorso anno. Nulla da fare per BMW e Corvette che, al contrario, si sono messe i bastoni tra le ruote: Connor De Philippi ha stabilito un ultimo crono che ha permesso alla sua M8 GTE #25 di salire al 3° posto con un 1’41”095, retrocedendo al 4° la Chevrolet Corvette C8.R #3 di Jordan Taylor. Oliver Gavin è 5° con l’altra Corvette, ma ricordiamo che il costruttore statunitense potrebbe sorprendere in gara dato che arriva da una striscia vincente di tre vittorie nelle ultime tre gare. A concludere la classifica della classe GTLM troviamo l’altra BMW, quella affidata a John Edwards in qualifica che si è beccata ben 1”3 dal polesitter.

Il resoconto delle qualifiche al VIR: GTD

Di nuovo McLaren davanti a tutti tra le GTD: Corey Fergus ha conquistato la sua seconda pole position dopo quella precedente di Daytona del mese scorso. L’americano ha girato con la sua McLaren 720 GT3 #76 del Compass Racing sull’1’45”236, precedendo per soli 0”074 la BMW M6 GT3 #96 del Turner Motorsport affidata a Robby Foley. Frankie Montecalvo è 3° con la Lexus RC F GT3 #12 di AIM Vasser Sullivan, mentre l’Acura NSX GT3 Evo #86 di Meyer Shank è quarta con Matt McMurry.

IMSA WeatherTech SportsCar Championship – Michelin GT Challenge at VIR, qualifiche: classifica