Formula Regional | Le Castellet, Gara 2: Petecof vince con Prema e allunga in classifica

Una corsa perfetta quella messa in scena da Gianluca Petecof in Gara 2 a Le Castellet nel Formula Regional European Championship. Il pilota brasiliano di Prema è scattato dalla pole position e ha mantenuto le giuste distanze su Arthur Leclerc, giunto 2°.

Il resoconto di Gara 2: Petecof precede Leclerc

Dopo aver chiuso sul podio nella manche di stamane, Petecof non ha sbagliato nulla dalla prima casella sulla griglia di partenza e ha tenuto saldamente il comando. Leclerc ha provato ad arginare il piccolo distacco che lo separava dal compagno di squadra ma il carioca non ha mostrato segni di cedimento ed è arrivato tranquillamente primo sotto la bandiera a scacchi. Ora in classifica Petecof ha allungato proprio su Leclerc, ma domani ci sarà ancora un’altra gara che vede però ancora il brasiliano davanti al monegasco. Jüri Vips sale invece per la prima volta sul podio in questa stagione, cogliendo il 3° posto dopo aver sorpassato negli ultimi giri disponibili Pierre-Louis Chovet, con quest’ultimo che ha avuto un calo importante di prestazioni e quasi raggiunto anche da Oliver Rasmussen. Tornando a Vips, probabilmente quella di domani sarà la sua ultima apparizione vista la chiamata di DAMS in Formula 2: forse meglio così dato che, fino ad ora, ci si aspettava molto di più dallo junior Red Bull.

Ritirata la Chadwick

Patrick Pasma chiude in sesta posizione con KIC Motorsport, seguito da Facundo Regalia e da Henrion Gillian. Andrea Cola è l’ultimo degli arrivati, 9°. Ritirato dopo tre giri Konsta Lappalainen per un problema tecnico sulla propria vettura, mentre Jamie Chadwick è finita su un cordolo perdendo l’ala anteriore e, perso il controllo, ha coinvolto e colpito un incolpevole Emidio Pesce.

Formula Regional European Championship certified by FIA 2020 – Le Castellet, Gara 2: classifica

