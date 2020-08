Formula Regional | Le Castellet, Gara 1: Leclerc vince dalla pole position con Prema

È Arthur Leclerc a vincere la prima gara del weekend di Le Castellet del Formula Regional European Championship. Il pilota di Prema, scattato dalla pole position, si è imposto fin dal primo giro, precedendo poi sul traguardo Gianluca Petecof e Pierre-Louis Chovet.

Il resoconto di Gara 1: Leclerc domina partendo dalla pole

Una partenza ricca di battaglie e scambio di posizioni quella vista stamane dove Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione. Il protetto Ferrari ha poi allungato e nessuno è riuscito ad inseguirlo: all’inizio ci ha provato Jüri Vips, risalito al 2° posto con KIC Motorsport e quasi sullo stesso ritmo del monegasco nella prima metà di gara, ma ha poi perso la posizione prima su Petecof e poi anche su Chovet, prendendo la bandiera a scacchi in quarta piazza. Allora sembrava la volta del brasiliano che, invece, si è dovuto concentrare su Chovet molto in palla, comunque bravo a cogliere il primo podio stagionale con Van Amersfoort Racing. Patrick Pasma è 5° con l’altra vettura di KIC Motorsport, mentre Oliver Rasmussen è solamente 6°; il danese ha perso ormai la leadership di campionato e sembra averne meno rispetto ai compagni di squadra in Prema.

Regalia ritorna in monoposto dopo cinque anni di stop

Discreto il rientro di Facundo Regalia, fermo da diversi anni dopo l’ultima avventura con le monoposto in Auto GP targata 2015: l’argentino è 7° con la vettura di VAR, davanti a Gillian Henrion – che ricordiamo correre con un team gestito praticamente dalla famiglia – e a un deludente Konsta Lappalainen. Jamie Chadwick nettamente in difficoltà oggi, a lungo in battaglia con Emidio Pesce ma comunque decima. Andrea Cola chiude la classifica con il 12° posto.

