FIA F2 | Vips sostituisce l’infortunato Gelael in DAMS nelle prossime tre gare

Ci sarà un altro pilota junior di Red Bull in Formula 2 nelle prossime tre gare stagionali: Jüri Vips sostituirà l’infortunato Sean Gelael in DAMS. L’estone, attualmente attivo nel Formula Regional European Championship e nella Super Formula, affiancherà Dan Ticktum, ex dell’Academy dei bibitari.

Un altro pilota Red Bull in Formula 2: ecco Juri Vips in DAMS

Con Gelael fermo a causa di una frattura di una vertebra subita in un incidente durante Gara 1 di Barcellona, DAMS è stata costretta a trovarsi un altro pilota per le prossime tre settimane. Alla fine la scelta è ricaduta su Vips, che ha un ottimo curriculum: titolo nell’ADAC Formula 4 tedesca nel 2017, 4° nella ex Formula 3 europea nel 2018 e di nuovo 4° nella F.3 internazionale, alle spalle dei più forti piloti di Prema. Vips – che tra l’altro è impegnato questo weekend nel Formula Regional European Championship – trova così un altro impegno per questa stagione e, tra l’altro, troverà come compagno di squadra Ticktum con cui aveva già corso due anni fa in Motopark, quando entrambi erano marchiati Red Bull. «Sono felice per l’opportunità che mi ha dato DAMS» ha detto l’estone, all’esordio in Formula 2. «So che sarà difficile entrare a metà stagione ma farò tutto il possibile per dare alla squadra i risultati che merita. Non vedo l’ora di lavorare al fianco di Dan».

I proprietari di DAMS: “Pilota di grande talento”

Gregory e Olivier Driot, proprietari del team, hanno detto: «È sempre difficile per una squadra dover cambiare piloti durante la stagione, soprattutto per quello che è successo. Sean è molto integrato e vicino a tutta la squadra e la sua assenza ci colpisce duramente. Dobbiamo andare avanti e assicurarci che Dan abbia un buon compagno di squadra per le prossime gare e abbiamo il piacere di portare a bordo Jüri Vips, pilota di grande talento».

