CIR | Rally Il Ciocco 2020, modifiche al programma. La programmazione tv e web

Da oggi scatta il weekend del secondo (o meglio, terzo, visto che quello precedente era diviso in due gare) appuntamento del Campionato Italiano Rally 2020, che tradizionalmente avrebbe aperto la stagione ma in quest’anno le certezze sono l’unica cosa incerta. Parte quindi il 43esimo Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara che inevitabilmente, come tutte quelle che si stanno disputando in questi tempi disgraziati, sarà a porte chiuse.

Rally Il Ciocco a porte chiuse: la copertura mediatica

Ma ancora una volta la tecnologia viene in soccorso ed anche il round della Garfagnana, messo in piedi da Organization Sport Events, godrà di una buona copertura mediatica. Dopo la maratona streaming del Rally di Roma Capitale, ACI Sport anche questa volta offrirà una serie di dirette sul proprio sito e sulla propria pagina Facebook ufficiale. Da domani, sabato 22 agosto, scatta la gara con le dieci prove speciali e su www.acisport.it/CIR e nella pagina del social di Zuckerberg @CIRally si potrà seguire live la PS1 Il Ciocco, dalle ore 8:00, il primo riordino di giornata alle 12:37, la PS7 de Il Ciocco 2 alle 14:30 e alle 18:10 il collegamento con l’arrivo finale.

Non mancherà poi la copertura offerta dalle tv in chiaro, in primis la Rai, e a pagamento, più gli approfondimenti lunedì in edicola sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere dello Sport. Qui la programmazione completa con tutti i dettagli.

Rally Il Ciocco: cancellata una PS

Infine, chiudiamo con delle comunicazioni di servizio: stamattina gli equipaggi svolgeranno le ricognizioni ufficiali, mentre dalle 15 in punto scatterà lo shakedown. Per quanto riguarda invece il programma di gara, è saltata la PS6 di Noi TV, perciò le prove speciali in tutto passano da undici a dieci. Qui il percorso con gli orari del Rally Il Ciocco 2020, mentre qui nel dettaglio la lista degli iscritti all’evento.