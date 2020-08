TCR Europe | Le Castellet 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo una lunga sosta dovuta alla pandemia di Coronavirus e alla riprogrammazione del proprio calendario, il TCR Europe è pronto a ripartire questo weekend da Le Castellet con la nuova stagione. Non sarà dei protagonisti il campione in carica Josh Files: chi prenderà il suo alloro quest’anno?

TCR Europe, Le Castellet 2020: programma ed orari

Venerdì 21 agosto

09.00 – Prove Libere 1 (30 minuti)

14.19– Prove Libere 2 (30 minuti)

Sabato 22 agosto

09.00 – Qualifiche (Q1 20′ / Q2 10′)

12.50 – Gara 1 (23’ + 1 giro)

Domenica 23 agosto

12.15 – Gara 2 (23’ + 1 giro)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche e gare in diretta su YouTube.

TCR Europe, Le Castellet 2020: anteprima del weekend

Sono ben 24 gli iscritti al primo appuntamento del Paul Ricard, tra cui ovviamente spicca la presenza di Tom Coronel che prenderà parte ovviamente anche al FIA WTCR. Durante lo stop per via del COVID-19 è andata in scena la SIM Racing Series che, forse, potrebbe anticiparci coloro che lotteranno per il titolo: a cominciare dal duo di BRC Racing Team formato da Mat’o Homola e Daniel Nagy, col secondo che ha letteralmente dominato alcune gare del campionato virtuale. Attenzione perché ci sarà anche Julien Briché che lo scorso anno si è laureato vicecampione della serie, così come i fratelli Bäckman e Clairet che possono contare su una maggiore esperienza. Potrà essere una possibile sorpresa Daniel Lloyd, che ha all’attivo due vittorie e pronto a giocarsi ogni carta per lo scettro. Tanti comunque gli assenti: oltre al già citato Files non vedremo Santiago Urrutia (ritornato negli States), Nelson Panciatici, Gilles Magnus, Aurelien Comte e Luca Engstler, quest’ultimo ormai approdato nel Mondiale con Hyundai.

TCR Europe 2020 – Le Castellet 2020: entry list

