Formula Regional | Le Castellet 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo aver vissuto qualche settimana fa il primo appuntamento stagionale, il Formula Regional European Championship torna in pista a Le Castellet questo weekend. Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen guidano assieme la classifica generale con una vittoria a testa.

Formula Regional, Le Castellet 2020: programma ed orari

Giovedì 20 agosto

16.30 – Prove libere 1 (40 minuti)

Venerdì 21 agosto

13.33 – Prove libere 2 (40 minuti)

17.54 – Qualifiche 1 (15 minuti)

18.19 – Qualifiche 2 (15 minuti)

Sabato 22 agosto

11.05 – Gara 1 (30’ + 1 giro)

18.30 – Gara 2 (30’ + 1 giro)

Domenica 23 agosto

11.20 – Gara 3 (30’ + 1 giro)

Le gare saranno in diretta live streaming sulla pagina Facebook ufficiale della serie, oltre sul sito di ACI Sport.

Formula Regional, Le Castellet 2020: anteprima del weekend

Il primo appuntamento di Misano, nonostante la presenza di soli 11 piloti, ha dato viva ad alcune gare emozionanti e ben combattute. Nonostante qualche autoscontro, i piloti di Prema sono come previsto nella parte alta della graduatoria generale: Petecof ha conquistato la vittoria in Gara 3 ma nella prima manche si era scontrato con Arthur Leclerc; il monegasco, facente parte della Ferrari Driver Academy e fratello di Charles Leclerc, è stato il più veloce degli alfieri del team vicentino con ben tre pole position, peccando però d’astuzia: infatti pesa il ritiro in Gara 1 e ora si trova con qualche punti rispetto a Petecof e a Rasmussen, bravo invece a raccogliere quasi il massimo senza doversi sforzare troppo. Delusione da parte di Jüri Vips invece, mai in gioco durante le tre corse di Misano; l’estone rimarrà in Europa e salterà il primo round della Super Formula, ma dovrà impegnarsi al meglio se vorrà conquistare almeno una vittoria e sorpassare in classifica il teammate Patrik Pasma, al momento 4°. Jamie Chadwick ha dimostrato di non fare sconti a nessuno ma è sembrata in difficoltà: per la campionessa della W Series, che ha trovato un accordo all’ultimo con la quarta monoposto di Prema, c’è ancora molto lavoro da fare.

Formula Regional European Championship certified by FIA – Misano 2020: entry list (in arrivo)



Copyright foto: ACI Sport