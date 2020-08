DTM | Lausitzring (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Il DTM scende in pista anche questo weekend, rimanendo sul circuito tedesco del Lausitzring ma utilizzando la versione Grand Prix. Nico Müller comanda la classifica generale con tre vittorie e un 2° posto: continuerà la sua cavalcata vincente o troverà qualcuno proverà a fermarlo?

Programma ed orari

Venerdì 21 agosto

13.00 – Prove libere 1 (45 minuti)

16.30 – Prove libere 2 (45 minuti)

Sabato 22 agosto

10.45 – Qualifiche 1 (20 minuti)

13.33 – Gara 1 (55 minuti)

Domenica 23 agosto

10.45 – Qualifiche 2 (20 minuti)

13.33 – Gara 2 (55 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Qualifiche in diretta su YouTube.

Anteprima del weekend

Come detto, Müller ha letteralmente dominato le prime quattro gare stagionali con l’Audi RS5 Turbo del Team Abt, anche se c’è da sottolineare che Gara 2 di Spa-Francorchamps gli è stata assegnata dopo una penalità inflitta a René Rast; proprio il tedesco è il primo inseguitore dello svizzero e, finora, l’unico ad essere in grado di mettergli i bastoni tra le ruote. Il campione in carica ha addirittura vinto in volata la manche corsa domenica scorsa ma conta ben 39 punti di differenza dalla vetta. Situazione positiva comunque per i piloti di Audi che occupano la parte alta della graduatoria: per trovare il primo alfiere di BMW dobbiamo scendere al 6° posto con Marco Wittmann, preceduto da Robin Frijns, Jamie Green e Mike Rockenfeller. La Casa bavarese è nettamente migliorata rispetto alla prima tappa belga, cogliendo due podi proprio con Wittmann e con Sheldon van der Linde, attualmente 7° in classifica. In difficoltà Loïc Duval, chiamato a fare molto di più rispetto a quanto raccolto fino ad ora.

Copyright foto: DTM