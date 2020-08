Formula E | Solido finale di stagione per Audi a Berlino: di Grassi e Rast due certezze per il futuro

Un finale non come sperato ma forte di diverse speranze per il futuro: Audi Sport ABT Schaeffler ha concluso l’ultima gara stagionale della Formula E con entrambe le vetture nelle prime sei posizioni, che hanno confermato il 6° posto finale nella classifica a squadre.

Di Grassi e Rast: due certezze per il futuro di Audi in Formula E

Audi ha una certezza e una bella speranza per la prossima stagione: Lucas di Grassi ha concluso in sesta piazza l’ultima manche di Berlino, ricordando che ha segnato un 3° posto nella seconda gara della lunga trasferta tedesca; René Rast ha invece sostituito Daniel Abt, confermando tutto il suo talento di campione del DTM cogliendo anche lui il podio. «La strategia era giusta [nell’ultima gara, ndr], entrambi i piloti sono stati molto solidi», ha detto Allan McNish, Team Principal dell’Audi Sport ABT Schaeffler. «René ha mancato di poco il suo secondo podio consecutivo con il 4° posto e abbiamo portato Lucas al 6° posto. Certo, avevamo aspettative più alte, ma la squadra può essere orgogliosa di ciò che ha ottenuto in queste sei gare di Berlino alla fine della stagione. Lavoreremo sodo per essere ancora più in alto».

Envision Virgin Racing centra il 4° posto in classifica

René ha volito commentare l’ultima gara: «Sono stato superato da Nyck de Vries all’inizio, dopodiché si è trattato di gestire l’energia nel miglior modo possibile. Alla fine sono stato molto vicino a Sébastien Buemi, ma non abbastanza per sorpassarlo. Sono molto contento di quello che ho imparato in queste sei gare: il podio e il 4° posto sono un grande risultato». C’è da sottolineare anche l’Envision Virgin Racing, che corre proprio con una powertrain Audi: Robin Frijns ha lottato per la vittoria in ben due gare e cogliendo in entrambe il 2° posto, mentre Sam Bird ha segnato un podio e un giro veloce. Il team britannico ha concluso la stagione in quarta posizione.

Copyright foto: Audi