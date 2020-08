Formula E | Mercedes chiude la stagione d’esordio con un’incredibile doppietta

Termina con una bella ciliegina sulla torta la stagione d’esordio di Mercedes in Formula E, riuscita a cogliere addirittura una doppietta nell’ultima gara di Berlino con Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries. Il costruttore tedesco ha concluso il campionato in terza posizione.

Vandoorne e de Vries centrano una doppietta nell’ultima gara per Mercedes

Dalla Formula 1 alla Formula E: Mercedes ha fatto vedere di che pasta è fatta anche nella serie elettrica, mostrando una netta e costante crescita durante tutti gli appuntamenti della stagione. Nelle sei corse finali in Germania, Vandoorne e de Vries hanno colto ottimi risultati che si sono finalizzati in un 1-2 nella manche conclusiva. «Che gara incredibile!» ha detto Vandoorne. «Sono entusiasta della mia prima vittoria in Formula E. Finire la nostra prima stagione con una doppietta è semplicemente fantastico e non avremmo potuto chiedere di più. Il secondo posto nella classifica piloti è un bel risultato per me. Guardando dall’esterno si poteva pensare che è stato tutto semplice ma, al contrario, è stata dura! Abbiamo iniziato la stagione con due podi inaspettati e poi abbiamo avuto una serie di alti e bassi. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare per migliorare il prossimo anno». «Non sono stato esente da errori in questa ultima settimana ma è davvero fantastico concludere con un podio» ha aggiunto de Vries. «Ci siamo davvero meritati questo risultato e sono contento per tutta la squadra».

Toto Wolff: “Campionato difficile ma obiettivo centrato”

Anche Toto Wolff, nonostante l’impegno costante in Formula 1, ha tenuto d’occhio il lavoro del team di Formula E: «È un campionato difficile e molto competitivo, il format rende difficile per ogni squadra una performance costante in ogni weekend. Siamo arrivati tenendo i piedi per terra, con l’obiettivo di migliorare ogni settimana e di fornire una solida prestazione nel campionato. Siamo riuscito a centrare l’obiettivo e quanto mostrato nell’ultima gara lo ha confermato».

