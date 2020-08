British GT | Altra vittoria di Lamborghini a Donington con Caldarelli-Igoe in Gara 1

Dopo aver conquistato il successo in Gara 2 nell’appuntamento inaugurale della stagione 2020, Lamborghini è ancora sul gradino più alto nel podio nel British GT Championship. Sul tracciato di Donington, Andrea Caldarelli e Michael Igoe hanno vinto Gara 1 sotto il diluvio.

Caldarelli impressiona assieme a Igoe nella prima manche

La gara di due ore inizia sotto la pioggia battente, tanto che i primi giri si corrono dietro la safety car, con Rob Collard – a bordo della Huracán GT3 Evo di Barwell Motorsport – 2° mentre sia Adam Balon – con l’altra Lambo di Barwell – sia Igoe hanno guadagnato due posizioni grazie ad altrettante McLaren costrette a partire dalla pit-lane. Migliorate le condizioni dell’asfalto iniziano le ostilità: Collard inizia subito a lottare per il primo posto, mentre sia Balon sia Igoe iniziano a rimontare. Dopo aver conquistato la leadership Collard lascia il volante al compagno Sandy Mitchell; Balon viene sostituito da Phil Keen, mentre Caldarelli eredita da Igoe il volante della Huracán GT3 Evo #18. Il Lamborghini Factory Driver è il protagonista della seconda metà di gara; terminati i pit-stop l’abruzzese è quarto ma in pochi minuti riesce a rimontare fino al secondo posto, mettendosi alla caccia della Mercedes # 69. A dieci minuti dal termine Caldarelli è pronto per l’attacco decisivo e dopo un lungo testa a testa conquista la prima posizione grazie a uno spettacolare sorpasso all’esterno. L’abruzzese taglia il traguardo per primo e diventa il primo pilota italiano a vincere una gara nel British GT. Quarta posizione per Keen e Balon, seguiti dai compagni di scuderia Collard e Sandy Mitchell.

Lamborghini a podio anche in Gara 2

Nella seconda manche ottima gara per Keen e Balon: scattato dal 2° posto, Keen lascia la vettura n. 72 al compagno in terza posizione, con Balon abile a tagliare il traguardo al secondo posto dopo aver passato la McLaren n. 10 negli ultimi minuti. Da sottolineare anche la prova di Caldarelli, che nei primi 30’ minuti rimonta quattro posizioni e rientra ai box in quarta posizione: il compagno di squadra Igoe, cerca di lottare per il podio ma finisce settimo alle spalle di Collard, a causa di un fuori pista per l’asfalto scivoloso.

Copyright foto: Lamborghini