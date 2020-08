FIA F2 | Barcellona, Gara 2: Drugovich regala un’altra vittoria a MP Motorsport, Ghiotto 2°

Felipe Drugovich conquista la seconda vittoria stagionale in Formula 2, vincendo Gara 2 a Barcellona. Il pilota brasiliano di MP Motorsport ha preso il comando fin dalla partenza e ha gestito al meglio la situazione, precedendo un bravo Luca Ghiotto. Solamente 8° Callum Ilott, che rimane comunque in cima alla classifica.

Vittoria di Drugovich davanti a Ghiotto. Ilott 8°, Shwartzman 13°

Sono due vittorie per MP Motorsport in questo weekend: dopo quella di Nobuharu Matsushita di ieri, Drugovich ha sfruttato bene la partenza in prima fila, andando subito a sfilare Ghiotto – che invece scattava in pole position – e potendo subito un distacco che gli ha assicurato di gestire la seconda parte di corsa. Il carioca ha concluso con 9”5 di vantaggio sull’italiano di Hitech GP che è stato in grado di risollevare delle qualifiche disastrose con un gran weekend. Mick Schumacher sale sul gradino più basso del podio con Prema, mentre Yuki Tsunoda ha preceduto Matsushita. Peccato invece per Ilott, trovatosi in difficoltà con le proprie coperture che hanno subito un grosso degrado e che lo hanno fatto sprofondare fino al 9° posto, sorpassato all’ultimo da Christian Lundgaard; il danese poi è stato penalizzato per aver superato i limiti della pista e il britannico di UNI-Virtuosi può prendersi un punticino utile per confermarlo in vetta, anche grazie a un Robert Shwartzman finito solamente 13° oggi.

Piquet centra la zona punti, fuori dalla top-10 Ticktum e Zhou

Nikita Mazepin è 6° con Hitech GP, mentre Pedro Piquet agguanta la settima posizione che gli regala i primi punti iridati. Fuori dalla top-10 Dan Ticktum, che ha azzardato un pit-stop per aver una miglior condizione di gomme ma pagata molto male. Solamente 10° Louis Delétraz, addirittura 14° Guanyu Zhou.

Classifica (in arrivo) a cura di Formula Scout

Copyright foto: Felipe Drugovich