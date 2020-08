DTM | Lausitzring, Gara 2: Rast vince in volata Muller, Wittmann 3°

René Rast si riprende la rivincita in Gara 2 del DTM al Lausitzring. Il campione in carica di Audi ha battuto in volata Nico Müller, precedendolo di soli 0”089 sulla linea del traguardo. Marco Wittmann coglie il gradino più basso del podio per BMW.

Prima vittoria stagionale di Rast con Audi

Solida prestazione da parte di Rast, scattato dal 3° posto e andato subito all’attacco di Robin Frijns che partiva dalla pole position. Il nederlandese ha spedito fuori alla prima curva il tedesco, ma poi il pilota del Team Rosberg si è portato in testa e ha comandato fino alla fine. A mettere i bastoni tra le ruote ci ha provato Müller, prima sbarazzatosi di Frijns e poi portatosi negli scarichi di Rast ma affiancandolo sul traguardo senza riuscire a portare il muso più avanti. Nonostante ciò, lo svizzero può contare su 100 punti totali, confermandosi davanti in classifica con Rast 2° a quota 61. Ottima gara invece di Wittmann, scattato molto bene allo start e poi autore di un sorpasso su Frijns a pochi minuti dal termine. Per BMW si tratta del secondo posto del weekend dopo quello di ieri di Kelvin van der Linde, con il sudafricano oggi ultimo.

Frijns solo 4°, addirittura 8° Habsburg

Frijns ha concluso solamente al 4° posto, seguito da Mike Rockenfeller che ha battagliato con Timo Glock nel finale. Philipp Eng, è 7°, poi a completare la top-10 troviamo Loïc Duval, Jonathan Aberdein e un deludente Ferdinand Habsburg, 4° sulla griglia di partenza ma già sprofondato indietro dopo la prima curva. Fabio Scherer si posiziona 11°, davanti a Harrison Newey, Robert Kubica e Lucas Auer. Ritirato Jamie Green.

