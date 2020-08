FIA F3 | Barcellona, Gara 1: Hughes vince con merito, Lawson precede Sargeant

Dopo un buon weekend a Silverstone, Jake Hughes riesce finalmente a conquistare la prima vittoria stagione in Formula 3 a Barcellona. L’alfiere di HWA Racelab si è sbarazzato a metà gara del poleman Logan Sargeant, giunto 3° dietro a Liam Lawson.

Il resoconto di Gara 1 della Formula 3 a Barcellona

Sta risollevando il proprio cammino stagionale Hughes: dopo un podio mancato per un incidente con Lawson in Austria, il britannico sembra aver trovato il giusto passo a Silverstone, dove ha pure conquistato un 2° posto. Ancor meglio oggi in Spagna: una vittoria meritata in Gara 1, sorpassando dopo la prima Safety Car Sargeant che partiva dalla pole position. Discretamente deludente lo statunitense di Prema, che non è riuscito a scappare via ma, anzi, si è lasciato pure beffare da un bravo Lawson che si è portato al 2 ° posto. Clement Novalak ha tenuto bene invece il gruppetto che lo inseguiva per il 4° posto: il britannico di Carlin ha messo dietro David Beckmann, Oscar Piastri – parecchio in difficoltà oggi, ha commesso pure un errore nella seconda ripartenza –, Théo Pourchaire, Alex Peroni, Richard Verschoor e Matteo Nannini; è da sottolineare la bella performance dell’italiano di Jenzer, davvero in palla e pronto a scattare davanti a tutti domani.

Vesti costretto al ritiro, fuori dalla top-10 Fernandez

Male Sebastian Fernandez, partito dalla quinta posizione ma scivolato 15° per via di parecchie sviste sue. Leonardo Pulcini è 16° alla sua prima uscita stagionale con Carlin, ricordando che era stato penalizzato di cinque posizioni dopo le qualifiche dove aveva segnato il 12° tempo. Ritirato Frederik Vesti per un problema tecnico sulla propria monoposto, mentre Bent Viscaal è finito da solo nella ghiaia nel primo giro.

Classifica (in arrivo) a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula 3