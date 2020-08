DTM | Lausitzring, Gara 1: tripletta di Muller e Audi, van der Linde 2° con BMW

E sono tre vittorie su tre gare per Nico Müller! Il pilota svizzero di Audi ha conquistato il successo nella prima manche del DTM al Lausitzring e consolida il proprio prima in classifica. Sorprende BMW che coglie il 2° posto con un ottimo Sheldon van der Linde.

Il resoconto di Gara 1 del DTM al Lausitzring

Non è stato tutto così facile per Müller, che ha dovuto lavorare sodo per tenere bada i propri inseguitori nei primi giri per poi creare un piccolo divario e rientrare solamente al 20° giro ai box. L’alfiere del Team Abt è quindi rientrato con 6” di vantaggio su van der Linde e, beneficiando di un set di pneumatici molto fresco, ha potuto mantenere il controllo sul sudafricano; si piò considerare quasi una sorpresa il 2° posto del pilota BMW, soprattutto vista l’incredibile superiorità tecnica messa in campo dalla Casa degli Anelli a Spa-Francorchamps. I bavaresi non hanno quindi vissuto un altro weekend negativo, anche perché Marco Wittmann e Timo Glock hanno concluso rispettivamente al 4° e al 5° posto, soprattutto il primo che fino a qui aveva in saccoccia solo un punto. Sul gradino più basso del podio c’è il poleman Robin Frijns, beffato alla partenza da Müller e poi sceso di un’altra posizione per via dell’undercut di van der Linde.

Habsurg buon 6°, in difficoltà Rast

C’è da segnalare il buon 6° posto di Ferdinand Habsburg, molto veloce con l’Audi del Team WRT nonostante una qualifica che lo ha visto partire da più indietro. Addirittura l’austriaco ha tenuto dietro nel finale René Rast, che proviene da un bel finale di Formula E ma privato della vittoria in Gara 2 in Belgio ancora di due settimane fa (e decisione presa solo ieri…). Jamie Green è 8°, mentre chiudono la top-10 Philipp Eng e Mike Rockenfeller. Ritirato Loic Duval per un problema tecnico quando era in lizza per il podio. Harrison Newy è 11°, poi troviamo Lucas Auer, Robert Kubica, Jonathan Aberdein e Fabio Scherer.

