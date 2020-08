CIR | Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2020, anteprima ed orari

Il Campionato Italiano Rally si sarebbe dovuto aprire quest’anno a marzo, come tradizione vuole, dalla Toscana con il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio: poi il Covid-19 ha stravolto le vite e i programmi dell’intero pianeta e così eccoci in pieno agosto, con l’appuntamento di Organization Sport Events che è stato nel frattempo spostato al weekend del 21 e 22 agosto come secondo round del CIR 2020.

I cambiamenti al Rally Il Ciocco 2020

Giunto alla sua 43esima edizione, la gara che si svolge nella zona della Garfagnana deve necessariamente fare i conti con due fattori: la revisione dei format dopo l’irruzione del coronavirus, ovvero gare più concentrate e con meno chilometri, e il clima estivo che rappresenta un dettaglio che riporta Ciocco alle «cinque edizioni tra il 1978 e il 1982», in cui, ha spiegato il deus ex machina dell’evento Valerio Barsella, l’appuntamento si disputava nei mesi tra giugno e luglio. Per tutti questi decenni la competizione quindi non ha mai affrontato la cosiddetta bella stagione, e pur conservando il totale di undici prove speciali inizialmente previste per la prima versione della gara, in questo caso saranno tutte da disputarsi sabato 22 agosto, mentre il giorno prima si svolgeranno nella mattinata le ricognizioni autorizzate e dalle 16:00 lo shakedown sul tratto di Gallicano / Molazzana.

PS come Il Ciocco, Tereglio, Careggine, Bagni di Lucca da fare più volte, e la centrale e breve Noi TV nella tenuta Il Ciocco sono rimaste nel programma, mentre saltano la novità de I Leoni del Ciocco e la Massa-Sassorosso. In totale 375,72 km trasferimenti compresi, mentre quelli di competizione vera e propria sugli asfalti della Garfagnana saranno 94,42 (ben al di sotto dei 153,86 km cronometrati dello scorso anno, proprio per venire incontro alle nuove disposizioni ACI Sport sulla lunghezza massima dei round che non deve superare i 100 km).

Il Rally Il Ciocco 2020 a porte chiuse

Inevitabilmente anche il Il Ciocco, come gli altri appuntamenti italiani che lo hanno preceduto, sarà a porte chiuse: perciò tutte le aree che di solito sono aperte al pubblico come il parco assistenza, le cerimonie di partenza ed arrivo e così via saranno per gli spettatori inaccessibili, così come le zone della direzione di gara saranno aperte solo al personale dedicato. Verrà posto un limite anche per giornalisti ed operatori media (salta ovviamente l’inizialmente prevista novità della conferenza stampa finale davanti al pubblico, allestita sul palco d’arrivo), mentre le prove speciali non ammetteranno ugualmente spettatori.

Validità del Rally Il Ciocco 2020

Il 43esimo Rally Il Ciocco, ricordiamo infine, sarà valido per il CIR Assoluto, CIR Asfalto, CIR Due Ruote Motrici, Coppa Rally di Zona (con la possibilità di ammettere in via del tutto eccezionale anche le WRC Plus) con incluso il Trofeo Pirelli Accademia, i monomarca Suzuki Rally Cup (al secondo round del 2020), Peugeot Competotion Top e Regional Rally Club e Renault Clio (compresi anche il Clio N3 Open e Twingo R1 Open nel CRZ). Inoltre Il Ciocco ospita il Trofeo Rally Toscano, il Trofeo Rossi-Guglielmini (che va a chi ottiene il miglior tempo nel primo giro della Careggine) ed il sesto Memorial Claudio Guazzelli, per il quale concorrono i piloti con licenza ACI Lucca.

Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2020: percorso ed orari

-Sabato 22 Agosto

08:09 – PS 1 Il Ciocco 1, 2,28 km

08:38 -PS 2 Tereglio 1, 13,87 km

09:25 – PS 3 Bagni di Lucca 1, 7,14 km

10:49 – PS 4 Careggine 1, 10,69 km

11:41 – PS 5 Tereglio 2, 13,87 km

12:36 – SPS 6 Noi TV, 1,90 km

Riordino – Parco Assistenza

14:31 – PS 7 Il Ciocco 2, 2,28 km

15:14 – PS 8 Careggine 2, 10,69 km

16:06 – PS 9 Tereglio, 3 13,87 km

16:53 – PS 10 Bagni di Lucca 2, 7,14 km

18:17 – PS 11 Careggine 3, 10,69 km

Crediti Immagine di Copertina: ACI Sport