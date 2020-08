Formula E | Ufficiale: Wehrlein diventa pilota ufficiale Porsche al posto di Jani

Dopo aver lasciato in anticipo Mahindra ancor prima delle ultime sei gare di Berlino, si vociferava che Pascal Wehrlein sarebbe diventato un pilota di Porsche in Formula E. Oggi è arrivata l’ufficialità: il tedesco sostituirà Neel Jani a partire dalla prossima stagione.

Wehrlein sarà il nuovo pilota ufficiale di Porsche

Dopo un solo giorno dal termine del campionato, Porsche ha già deciso la propria line-up per il prossimo anno: André Lotterer, che ha pienamente convinto con un paio di podi e una pole position, sarà affiancato da Wehrlein. Dopo un titolo nel DTM e due anni in Formula 1 con Manor e Sauber (tra l’altro è tester di Ferrari, oltre ad esserlo per Mercedes), per il tedesco è arrivato probabilmente il momento di dire la sua anche in Formula E. «È un grande onore per me rappresentare Porsche in Formula E» ha detto Wehrlein. «Ho sempre seguito la storia del marchio nel motorsport. Ho un enorme rispetto per la sua leggendaria storia ricca di successi e ora, essere schierato come pilota ufficiale, è una fantastica opportunità. Vorrei ringraziare tutti in Porsche per la fiducia riposta nelle mie capacità, non vedo l’ora di conoscere la squadra e di iniziare a lavorare il più velocemente possibile».

Addio a Jani: stagione deludente

Nonostante le prestazioni di Lotterer, Porsche ha concluso solamente in ottava posizione nella classifica costruttori. A pesare su tale risultato è stata la difficile stagione di Neel Jani, in difficoltà con la 99X Electric, che ha centrato solamente un 6° posto nella quinta gara di Berlino. Da capire quale sarà il suo futuro e se verrà impiegato piuttosto nel panorama GT o nel possibile programma LMDh – sempre se mai arriverà.