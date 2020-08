Formula E | Massa dice addio a Venturi e abbandona il campionato elettrico

Si chiude con un anno di anticipo rispetto al contratto e con due stagioni alle spalle l’avventura di Felipe Massa in Formula E. L’ex pilota di Formula 1 ha deciso di lasciare Venturi, con la squadra che ha annunciato tale decisione solo pochi minuti dopo la fine dell’ultima gara di Berlino.

Massa annuncia l’addio da Venturi e dalla Formula E

Il brasiliano, conosciuto e ben amato in Italia per i suoi anni alla Ferrari nel Circus iridato, ha preso la decisione di lasciare Venturi e la Formula E, ma con la sicurezza che non porrà fine alla sua carriera automobilistica. Massa si è trovato molto in difficoltà quest’anno, con ottime performance in qualifica che non è mai riuscito a concretizzare in gara, ottenendo solo 3 punti e il 22° posto finale. Nella stagione 2018-19, il carioca era andato molto meglio: 15° posto in classifica e un podio all’attivo all’ePrix di Monaco. «Lasciare un team non è mai una decisione facile da prendere» ha esordito il carioca. «Abbiamo dei bei ricordi e mi hanno dato l’opportunità d’imparare qualcosa di completamente diverso da quello a cui ero abituato. È stato un onore far parte dell’unica squadra sportiva del Principato e rappresentarli sul podio dell’ePrix di Monaco è stato il momento clou per me. Le ultime due stagioni sono state una grande curva di apprendimento ma, sfortunatamente, non abbiamo raggiunto del tutto ciò che speravamo. Non vedo l’ora di annunciare il mio futuro a tempo debito».

Wolff: “Gli auguro il meglio per il futuro”

Anche Susie Wolff, Team Principal di Venturi, ha voluto aggiungere due parole: «Felipe ha portato molto alla squadra. Avere qualcuno come lui, con calibro ed esperienza, è stato di grande aiuto per far crescere la squadra. Ho un enorme rispetto per Felipe, gli auguro il meglio per il futuro».

