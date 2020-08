FIA F2 | Barcellona, Qualifiche: Ilott si conferma in pole, Schwartzman 2º

È passata una sola settimana da precedente weekend a Silverstone della Formula 2 e Callum Ilott si è riconfermato di nuovo in pole position. Il pilota di UNI-Virtuosi si ritrova comunque in prima fila Robert Shwartzman, ritornato ai suoi livelli dopo due weekend sottotono.

Il resoconto delle qualifiche della Formula 2 a Barcellona

Ilott ha giocato di strategia: dopo che Shwartzman si era imposto nella prima parte della sessione, il britannico ha deciso di uscire prima in pista per il secondo tentativo ed evitare così il traffico. Mossa azzeccata, tant’è che Ilott ha segnato un tempo record di 1’28”381 che gli ha permesso di allungare leggermente in classifica sui diretti inseguitori. Poco male comunque per il russo di Prema, che può contare comunque su un ottimo 2° posto visto come sono andate le ultime quattro gare di Silverstone. Guanyu Zhou occupa invece la terza posizione con la seconda monoposto di UNI-Virtuosi, seguito da Felipe Drugovich con MP Motorsport. Quinta posizione invece per Mick Schumacher con Prema, davanti a Yuki Tsunoda (Carlin), Jack Aitken (Campos), Dan Ticktum (DAMS), Louis Delétraz (Charouz) e Nikita Mazepin (Hitech GP).

Lundgaard indietro, Ghiotto nel fondo

Molto male Christina Lundgaard, attualmente in seconda posizione in classifica: il danese di ART Grand Prix non è andato oltre il 14° tempo, ma anche il teammate Marcus Armstrong non ha brillato ottenendo invece la 19esima piazza. Problemi di telaio per Luca Ghiotto, 20° e con un fine settimana tutto in salita. Jehan Daruvala non sta andando quanto speravano gli addetti ai lavori durante i test invernali, piazzandosi 12°.

Pos Driver Team Time Gap 1 Callum Ilott Virtuosi 1m28.381s 2 Robert Shwartzman Prema 1m28.564s +0.183s 3 Guanyu Zhou Virtuosi 1m28.601s +0.220s 4 Felipe Drugovich MP Motorsport 1m28.767s +0.386s 5 Mick Schumacher Prema 1m28.889s +0.508s 6 Yuki Tsunoda Carlin 1m28.903s +0.522s 7 Jack Aitken Campos 1m28.979s +0.598s 8 Dan Ticktum DAMS 1m28.986s +0.605s 9 Louis Deletraz Charouz 1m29.033s +0.652s 10 Nikita Mazepin Hitech GP 1m29.199s +0.818s 11 Artem Markelov HWA 1m29.297s +0.916s 12 Jehan Daruvala Carlin 1m29.308s +0.927s 13 Sean Gelael DAMS 1m29.316s +0.935s 14 Christian Lundgaard ART 1m29.333s +0.952s 15 Roy Nissany Trident 1m29.469s +1.088s 16 Marino Sato Trident 1m29.493s +1.112s 17 Pedro Piquet Charouz 1m29.524s +1.143s 18 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1m29.641s +1.260s 19 Marcus Armstrong ART 1m29.686s +1.305s 20 Luca Ghiotto Hitech GP 1m29.690s +1.309s 21 Giuliano Alesi HWA 1m29.748s +1.367s 22 Guilherme Samaia Campos 1m30.093s +1.712s

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited