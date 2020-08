WTCR | Michelisz correrà questo weekend al Nurburgring nel TCR Germany

La nuova stagione del FIA WTCR comincerà solamente il prossimo 12-13 settembre al Salzburgring, ma Norbert Michelisz scenderà in pista già questo weekend nell’ADAC TCR Germany. Il campione in carica correrà il secondo appuntamento stagionale al Nürburgring con una Hyundai i30 N TCR.

Michelisz protagonista del TCR Germany questo weekend

Michelisz, che ricordiamo essere pilota ufficiale di Hyundai nel Mondiale Turismo, si concederà un fine settimana in pista nel campionato tedesco, con una vettura preparata dal Team Engstler. L’ungherese inizierà così la preparazione per la nuova stagione del WTCR, che prevederà solamente sei appuntamenti nell’arco di tre mesi. «È sempre una grande sfida prendere parte a un nuovo campionato» ha detto Michelisz. «Questo è tanto più vero questa volta perché non ho mai corso sulla versione Short del Nürburgring, ma come pilota sono sempre alla ricerca di nuove sfide e sono molto felice della possibilità di far parte dell’ADAC TCR Germany questo fine settimana. Si tratta di uno dei migliori campionati nazionali riservati alle vetture TCR e, negli ultimi anni, si sono visti molti piloti che possono avere successo anche nelle serie TCR internazionali».

Ecco anche altre “vecchie” conoscenze

Ci saranno alcune vecchie conoscenze in questo secondo appuntamento dell’ADAC TCR Germany: a cominciare da Andreas e Jessica Bäckman che, facenti parte del programma junior di Hyundai, scenderanno in pista con le i 30 N TCR di Target Competition; oltre a loro, anche Harald Proczyk e Antti Buri che già hanno disputato qualche gara del TCR International Series, soprattutto il secondo che ha all’attivo un podio nel 2016 e un 3° posto nella TCR Spa 500.

Copyright foto: Photo Gregory Lenormand / DPPI