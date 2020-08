WRC | Test in Germania per Hyundai, tra la base di Baumholder e la Mosella [VIDEO]

La ripartenza del WRC 2020 è sempre più vicina e i lavori dei team per farsi trovare pronti continuano di gran carriera, soprattutto in casa Hyundai Motorsport che si sta portando avanti con i test in vista del Rally di Germania, effettuati questa settimana.

La nuova veste del Rally di Germania (ed anche del Rally di Turchia, ufficializzato oggi)

L’appuntamento tedesco sarà il terzultimo della stagione, previsto dal 15 al 18 ottobre e si svilupperà esclusivamente nella base dismessa di Baumholder, uno degli scenari tipici dell’evento. Niente vigneti della Mosella o in generale le campagne del Saarland, ma solo i tracciati asfaltati ma molto insidiosi (non si escludono forature, come è capitato lo scorso anno al povero Thierry Neuville: un imprevisto che mise un brusco stop alla sua corsa per la vittoria nell’evento) della zona militare, in modo da controllare meglio gli accessi degli spettatori, evitare assembramenti e proporre un format più concentrato come sarà il trait d’union degli appuntamenti WRC di quest’anno: sarà così per il Rally Estonia, che sostanzialmente avrà il suo clou in due giornate, ed anche per il Rally di Turchia, che dopo tante incertezze ha svelato finalmente il proprio percorso, che si svilupperà in tre giornate ma proporrà solo 12 prove speciali (siamo pure al di sotto di un appuntamento europeo dell’ERC) con 223 chilometri cronometrati.

Test Hyundai, si rivede anche Dani Sordo

Ma torniamo a Hyundai e alla sua tradizionale trasferta in Germania, dove ha sede il team, per i consueti test. La squadra di Andrea Adamo ha fatto correre sulla i20 Coupé WRC a Baumholder i due capitani, Neuville (nella giornata di lunedì, ed è stato lo stesso belga ad averci rivelato, durante le giornate del Rally di Alba, che la base americana sarebbe stato l’unico teatro di gara della tappa mondiale in Germania) ed Ott Tanak il giorno dopo. Inoltre si è rivisto Dani Sordo, notoriamente a proprio agio su asfalto e che quindi, se dovessimo intendere la sua presenza come uno spoiler, potrebbe essere schierato sulla terza i20 nella gara tedesca di ottobre. Lo spagnolo però ha corso lungo le strade della Mosella nella giornata di mercoledì, cosa che in realtà potrebbe smentire il fatto che il percorso 2020 si svilupperà solo a Baumholder. Staremo a vedere. Ricordiamo che parte degli equipaggi Hyundai, sicuramente Tanak e forse Neuville, dovrebbero correre questo mese al South Estonia Rally, competizione valida per il campionato nazionale e che verrebbe sfruttata come rifinitura finale in vista del Rally Estonia di inizio settembre valido invece per il WRC. Anche se questo South Estonia pare sia a rischio a causa del coronavirus.

Crediti Video: ZeroUndersteer / DirtFish