Michelin Pilot Challenge | Mazda3 TCR, cancellato lo sviluppo della vettura causa Coronavirus

Mazda Motorsports ha deciso di cancellare il programma TCR a causa della recente pandemia di Coronavirus. I giapponesi non costruiranno quindi la Mazda3 TCR, presentata nell’Ottobre dello scorso anno e il cui debutto era previsto per quest’anno nell’IMSA Michelin Pilot Challenge.

Mazda Motorsports non svilupperà la Mazda3 TCR

Non ci sarà una Mazda3 TCR: il COVID-19 ha mescolato i piani di Mazda che aveva affidato al proprio reparto americano la progettazione, lo sviluppo e la fabbricazione della nuova vettura da corsa. Rimandata inizialmente al 2021 a causa della cessata attività di Long Road Racing incaricata nello sviluppo, è arrivata martedì la conferma dello stop ufficiale al programma. «Date le recenti condizioni dovute dalla pandemia di COVID-19, Mazda North American Operations (MNAO) ha deciso di annullare il programma di sviluppo per la Mazda3 TCR» si legge in una dichiarazione di Mazda al Grassroots Motorsports Magazine, attraverso il responsabile comunicazione Emily Taylor. «Ringraziamo tutti i nostri fan e partner per il loro continuo supporto a Mazda Motorsports». L’auto doveva adottare un motore Volkswagen che rendeva quindi il tutto molto più economicamente vantaggioso, ma purtroppo non sarà così.

Presentata virtualmente a ottobre dello scorso anno

Sviluppata dalla Long Road Racing – il produttore della Mazda Global MX-5 Cup –, la Mazda3 TCR doveva essere dotata come già detto da un propulsore VW turbo a 4 cilindri che sprigiona ben 350 cavalli, con cambio sequenziale a sei marce sul volante. La progettazione è avvenuta nel Mazda Design America a Irvine, in California, seguendo le linee guida del design KODO – Soul of Motion del marchio nipponico. Doveva essere la prima vettura TCR sviluppata negli Stati Uniti e per uso esclusivo nei campionati nordamericani.

Copyright foto: Mazda USA