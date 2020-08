GTWC Europe | Marciello-Boguslavskiy conquistano una vittoria per Mercedes a Misano

Un weekend positivo per Mercedes-AMG nel primo appuntamento della ex Sprint Cup del GT World Challenge Europe a Misano. Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy hanno conquistato una vittoria in Gara 2 con il Team AKKA ASP.

Una vittoria per Mercedes-AMG nel weekend di Misano

Dopo aver segnato un 3° posto nel primo round dell’Endurance Cup a Imola in coppia anche con Felipe Fraga, Marciello e Boguslavskiy hanno firmato il primo successo stagionale in un fine settimana ricco di azione. Erano per tre le gare in programma sul circuito italiano: nella prima disputatasi sabato scorso, Luca Stolz e Maro Engel erano andati benissimo nonostante una partenza dalla nona posizione sulla griglia di partenza, classificandosi al termine dell’ora in quarta posizione con la Mercedes-AMG GT3 #4 del Team HRT; Marciello e Boguslavskiy si erano invece classificati ottavi. Nelle qualifiche per Gara 2, Marciello ha segnato un incredibile pole position che ha poi convertito assieme al proprio compagno Boguslavskiy in una netta vittoria, segnando una doppietta Mercedes grazie al 2° posto di Stolz-Engel. Nell’ultima corsa, i due piloti del Team HRT hanno riconfermato un altro 4° posto, mentre i piloti di AKKA ASP sono passati sul traguardo in sesta posizione.

Gli altri piloti Mercedes in azione a Misano

Ottime prestazioni anche nelle altre classi: in Pro-Am, SPS Automotive Performance ha conquistato tre volte il podio nelle tre gare con Dominik Baumann e Valentin Pierburg; nella Silver Cup, Madpanda Motorsport è salita invece due volte in top-3 con Ezequiel Perez Companc e Axcil Jefferies. A supporto del GT World Challenge Europe c’era anche la GT4 European Series, dove Lluc Ibañez e Xavier Lloveras hanno conquistato Gara 1 con la Mercedes-AMG GT4 di NM Racing.

