Formula E | Berlino ePrix III, Qualifiche 2: prima pole position per Vandoorne e Mercedes

Nell’ultima qualifica della stagione, Stoffel Vandoorne conquista la prima pole position di sempre per Mercedes in Formula E. Il pilota belga ha superato brillantemente i gruppi di qualificazione, segnando poi il miglior tempo nella Super Pole.

Il resoconto delle qualifiche della Formula E a Berlino

Vandoorne ha siglato un riferimento di 1’15”468, precedendo di quasi mezzo decimo Sébastien Buemi, che aveva invece concluso la fase a gruppi in cima alla classifica. Lo svizzero, che è ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale, può comunque fregiarsi della prima fila con la sua monoposto di Nissan e.dams, mentre dietro di loro troviamo l’ottimo René Rast, l’altro pilota di Mercedes Nyck de Vries, Robin Frijns con Envision Virgin (che ieri ha di nuovo colto il 2° posto) e Edoardo Mortara con Venturi. Alexander Lynn ha sfiorato stavolta la top-6 con Mahindra, così come Neel Jani su Porsche che punterà a ripetere la buona prestazione mostrata ieri. A chiudere la top-10 troviamo Sérgio Sette Câmara – in forma con GEOX Dragon ma che deve ancora trovare la giusta performance in gara – e Lucas di Grassi, notevolmente ridimensionato dal nuovo compagno di squadra in Audi.

Rowland nel fondo, altra delusione DS Techeetah

Altro mezzo disastro in casa DS Techeetah: stavolta António Félix da Costa e Jean-Éric Vergne hanno compiuto il giro lanciato ma non sono andati oltre il 19° e il 21° tempo. Peggio è andata a Oliver Rowland, incredibilmente ultimo dopo la pole e il trionfo di ieri ma in un Gruppo 1 notevolmente svantaggiato dalle condizioni della pista. Mitch Evans è penultimo su Jaguar, mentre i due di BMW Alexander Sims e Maximilian Günther sono 15° e 18°. Anche André Lotterer è parecchio indietro, 20°

Copyright foto: Mercedes-Benz