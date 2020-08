FIA F3 | Barcellona 2020: anteprima e orari del weekend

Passato il giro di boa e ben due fine settimana consecutivi a Silverstone, la Formula 3 si sposta in Spagna per il sesto appuntamento di Barcellona. Logan Sargeant è il nuovo capoclassifica, inseguito dal compagno di squadra Oscar Piastri.

Programma ed orari

Venerdì 14 agosto

09.35 – Prove Libere (45 minuti)

14.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 15 agosto

10.25 – Gara 1 (22 giri)

Domenica 16 agosto

09.45 – Gara 2 (22 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

Sargeant è riuscito a conquistare la prima vittoria a Silverstone, stavolta capitalizzando al meglio la pole position conquistata nelle qualifiche. Poteva certamente andar meglio in Gara 2 ma, a causa di un problema tecnico sulla sua Prema, ha segnato uno zero sulla tabella di marcia che tiene ancora incollato Piastri, non troppo in forma nell’ultimo fine settimana colpito anche lui da una monoposto poco affidabile fin dalle prove libere. I due comunque rimangono ben lontani da David Beckmann, 3° con 82,5 punti contro i 106 e i 105 degli alfieri del team vicentino. Liam Lawson è leggermente in risalita ma occupa la quarta posizione, davanti comunque a un Frederik Vesti che pare essere il meno prestante tra i tre piloti di Prema. Théo Pourchaire è l’altro bel volto del campionato, attualmente 6° grazie anche a un weekend nerissimo per Richard Verschoor e Alex Peroni sempre fuori dalla zona punti. In recupero Lirim Zendeli e Bent Viscaal, quest’ultimo autore di una bellissima vittoria in Gara 2. Cambio pilota per Carlin: Ben Barnicoat ritorna nei suoi programmi GT con McLaren dopo aver sostituito Enaam Ahmed e, così, la squadra britannica ha deciso di chiamare il nostro Leonardo Pulcini.