Formula E | Berlino ePrix II, Qualifiche 2: altra pole position di Vergne e DS Techeetah

Dopo la sessione di ieri, anche oggi Jean-Éric Vergne ha segnato la pole position nelle qualifiche della Formula E a Berlino. Il campione in carica di DS Techeetah ha preceduto il compagno di squadra António Félix da Costa, completando quindi una doppietta per il team francese.

Il resoconto delle qualifiche della Formula E a Berlino II

Vergne è stato velocissimo nel secondo gruppo, piazzando il miglior tempo e assicurandosi quindi l’ultima uscita per la Superpole. Alla fine il transalpino non ha deluso le attese e ha segnato un crono di 1’06”107, meglio di Da Costa di 0”140; il portoghese comunque ha il merito di esser riuscito a qualificarsi tra i primi sei nella fase a gruppi, essendo sceso in pista nel primo e con una pista certamente in condizioni non ottimali. Oliver Rowland e Sébastien Buemi si posizionano invece in seconda fila con le due Nissan e.dams, a caccia della prima vittoria stagionale per la compagine franco-giapponese. Buon lavoro da parte di Nyck de Vries che assicura la sua Mercedes in quinta posizione, mentre sorprendere ancora Felipe Massa che è 6° con Venturi. Sfiora per poco la top-6 Alexander Lynn con Mahindra, seguito da René Rast – che sta sempre più migliorando con Audi –, Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) e Robin Frijns (Virgin).

Guenther incredibilmente 20° dopo il successo di ieri

Ancora in difficoltà Mitch Evans e Lucas di Grassi che, se non rimedieranno in gara, possono dire già addio ai sogni di gloria per il titolo. È andata molto peggio alle BMW: Alexander Sims è solamente 16°, Maximilian Günther addirittura 21° dopo la vittoria di ieri. Indietro anche Stoffel Vandoorne, 20°, così come André Lotterer che si piazza in 18esima posizione.

ABB Formula E Championship 2019-20 – Berlin ePrix II, qualifiche 2: classifica



