FIA F3 | Silverstone, Gara 2: Viscaal sorprende all’ultimo Zendeli, a podio Pourchaire

Un finale incerto fino all’ultimo metro quello visto nella seconda e ultima gara della Formula 3 a Silverstone: Bent Viscaal piazza il colpo vincente su Lirim Zendeli e vince la sua prima corsa nella categoria. Théo Pourchaire si guadagna il gradino più basso del podio.

Il resoconto di Gara 2 della Formula 3 a Silverstone

Ricco di emozioni il duello che hanno regalato al pubblico da casa Viscaal e Zendeli: il nederlandese di MP Motorsport è stato vicino al tedesco di Trident per tutta la gara, rimanendo sempre sotto il distacco di un secondo. Quando è scattato l’ultimo giro, Viscaal ha aumentato il proprio ritmo e ha sorpassato Zendeli alla Copse, ma quest’ultimo non ha perso la concentrazione e ha tentato il recupero dalla Stowe fino alla linea di arrivo. Purtroppo, nulla da fare per Zendeli che si è dovuto arrendere a un bravissimo Viscaal, che ha resistito all’esterno delle ultime curve per andare a guadagnarsi il primo successo di sempre in Formula 3. Anche dietro c’è stato un altro arrivo in volata: Pourchaire ha sopravanzato Liam Lawson nella stessa tornata dei primi due per piazzarsi 3°, con David Beckmann ad approfittarne per battere di pochi metri l’alfiere di Hitech GP e relegarlo al 5° posto. Discreta la gara di Oscar Piastri, 6° dopo essere stato mandato all’esterno proprio da Lawson nelle fasi precedenti di gara. Jake Hughes è 7° davanti a Frederik Vesti, Clement Novalak ed Enzo Fittipaldi.

Sargeant ritirato ma ancora capoclassifica

Gara davvero sfortunata quella di Logan Sargeant, costretto al ritiro per un problema tecnico sulla propria vettura; lo statunitense rimane comunque il nuovo capoclassifica, con un punto di vantaggio su Piastri. Peccato anche per Ben Barnicoat, pure lui con la bandiera bianca alzata quando stava occupando solidamente la terza piazza. Difficoltà per Alex Peroni, rimasto coinvolto in un contatto iniziale con Alexander Smolyar che gli ha costretto a cambiare ala anteriore. Fuori dalla top-10 Sébastien Fernandez e Richard Verschoor, rispettivamente 14° e 18°.

Pos Driver Team Time/Gap 1 Bent Viscaal MP 40m31.362s 2 Lirim Zendeli Trident +0.189s 3 Theo Pourchaire ART +8.395s 4 David Beckmann Trident +8.829s 5 Liam Lawson Hitech +8.848s 6 Oscar Piastri Prema +9.226s 7 Jake Hughes HWA +10.742s 8 Frederik Vesti Prema +10.966s 9 Clement Novalak Carlin +11.501s 10 Enzo Fittipaldi HWA +21.346s 11 Igor Fraga Charouz +22.833s 12 Cameron Das Carlin +23.898s 13 Max Fewtrell Hitech +23.937s 14 Sebastian Fernandez ART +24.043s 15 Alexander Smolyar ART +24.918s 16 Roman Stanek Charouz +25.441s 17 Matteo Nannini Jenzer +26.007s 18 Richard Verschoor MP +26.362s 19 Sophia Floersch Campos +26.718s 20 Dennis Hauger Hitech +27.176s 21 Jack Doohan HWA +27.791s 22 Olli Caldwell Trident +28.002s 23 Federico Malvestiti Jenzer +28.132s 24 Alex Peroni Campos +1m00.615s Ben Barnicoat Carlin Logan Sargeant Prema Alessio Deledda Campos David Schumacher Charouz Lukas Dunner MP Calan Williams Jenzer

Classifica a cura di Formula Scout

Copyright foto: Dutch Photo Agency