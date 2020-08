FIA F3 | Silverstone (2), Gara 1: Sargeant firma finalmente la prima vittoria

Stavolta non ha sbagliato nulla Logan Sargeant, scattato dalla pole position e vincitore di Gara 1 della Formula 3 a Silverstone. Il pilota statunitense della Prema ha guidato la corsa per tutti e 20 i giri, precedendo un ottimo Jake Hughes al suo miglior risultato stagionale.

Il resoconto di Gara 1 della Formula 3 a Silverstone

Sargeant era alla sua seconda partenza dal palo – ma ricordiamo che nello scorso weekend non era riuscito a concretizzare la miglior prestazione in qualifica nella prima manche – e ha finalmente firmato il suo primo trionfo dell’anno. Nessuno è riuscito ad opporsi all’americano tranne Hughes che, scattato dalla terza posizione sulla griglia di partenza, ha tentato di avvicinarsi il più possibile a lui, terminando purtroppo con un secondo e mezzo di svantaggio; si tratta comunque di un ottimo risultato per il britannico di HWA Racelab, avvicinatosi al podio in Austria perso per un contatto con Liam Lawson. Parlando proprio del neozelandese, perso il 2° posto a vantaggio di Hughes si è dovuto concentrare esclusivamente sul difendere la propria posizione su Frederik Vesti, con il danese di Prema che non è riuscito a trovare nessuno spazio per sopravanzarlo e chiudere sul gradino più basso del podio.

Piastri recupera fino al 7° posto

David Beckmann centra una buona top-5 per Trident, anche lui in battaglia con Vesti e con Théo Pourchaire che ha chiuso in sesta posizione. In risalita Oscar Piastri, 7° dopo una qualifica travagliata e con una monoposto che ha accusato fino a ieri problemi tecnici. Bent Viscaal sale all’8° posto, mentre a chiudere i primi dieci troviamo Clement Novalak e Lirim Zendeli. Ben Barnicoat è al suo secondo fine settimana nella serie ed è sempre più in netto miglioramento: oggi ha infatti concluso 11°. Fuori dalla zona punti Alexander Smolyar (13°), Alex Peroni (14°) e Richard Verschoor (19°).

Pos Driver Team Time/Gap 1 Logan Sargeant Prema 36m14.262s 2 Jake Hughes HWA +1.552s 3 Liam Lawson Hitech +2.025s 4 Frederik Vesti Prema +2.339s 5 David Beckmann Trident +4.870s 6 Theo Pourchaire ART +9.370s 7 Oscar Piastri Prema +10.087s 8 Bent Viscaal MP +10.705s 9 Clement Novalak Carlin +11.082s 10 Lirim Zendeli Trident +11.535s 11 Ben Barnicoat Carlin +12.072s 12 Cameron Das Carlin +14.284s 13 Alexander Smolyar ART +17.215s 14 Alex Peroni Campos +17.715s 15 David Schumacher Charouz +20.475s 16 Max Fewtrell Hitech +21.368s 17 Enzo Fittipaldi HWA +22.278s 18 Igor Fraga Charouz +22.971s 19 Richard Verschoor MP +23.441s 20 Sophia Floersch Campos +24.078s 21 Olli Caldwell Trident +24.369s 22 Roman Stanek Charouz +25.014s 23 Lukas Dunner MP +31.254s 24 Sebastian Fernandez ART +33.229s 25 Alessio Deledda Campos +39.766s 26 Jack Doohan HWA +1m32.548s Matteo Nannini Jenzer Calan Williams Jenzer Federico Malvestiti Jenzer Dennis Hauger Hitech

Classifica a cura di Formula Scout

Copuright foto: Formula Motorsport Limited