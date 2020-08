FIA F2 | Silverstone (2), Gara 1: Ilott torna a vincere con UNI-Virtuosi

Torna finalmente alla vittoria Callum Ilott, vero trascinatore in Gara 1 della Formula 2 a Silverstone. Il pilota di UNI-Virtuosi ha letteralmente dominato partendo dalla pole position e ora vola in vetta alla classifica. Salgono sul podio Christian Lundgaard e Jack Aitken, solo 8° Robert Shwartzman.

Il resoconto di Gara 1 della Formula 2 a Silverstone

Il britannico non ha sbagliato nulla, al contrario di quanto fatto invece nello scorso weekend: partenza perfetta e una gestione di gara ottimale, anche quando ha preferito prima partire con le gomme a mescola più morbida per passare poi a quelle più dure. Ilott ha concluso con quasi nove secondi di vantaggio su Lundgaard, che ha quindi confermato la seconda posizione; i due sono balzati ora nelle prime due caselle della classifica generale, ringraziando uno Shwartzman scattato dall’11° posto sulla griglia di partenza e risalito fino all’8°. Il russo di Prema si è protetto negli ultimi giri da Guanyu Zhou e potrà partire davanti a tutti nella manche di domani mattina. Aitken coglie il primo podio stagionale con Campos: un segnale positivo visti i risultati nei precedenti appuntamenti. Nikita Mazepin si è preso con merito la quarta piazza e c’è da segnalare un bellissimo sorpasso su Mick Schumacher con due ruote sull’erba, avvenuto a pochi giri dalla fine; l’alfiere di Hitech GP ha concluso davanti a Louis Delétraz, a Yuki Tsunoda e a Schumacher. Felipe Drugovich completa la top-10, ma sicuramente non è l’obiettivo sperato vista la performance fatta nel precedente fine settimana.

Nel fondo Ticktum, sfortunato Ghiotto

Ancora tanta sfortuna per il nostro Luca Ghiotto: partito dalla quarta posizione, il vicentino è rimasto attardato ai box per un problema nella sostituzione delle proprie gomme ed è uscito ultimo. L’italiano di Hitech GP è stato quindi costretto a una difficile risalita, terminata però solo al 13° posto dietro a Nobuharu Matsushita e Jehan Daruvala. Male Dan Ticktum: all’inizio ha occupato anche la seconda piazza, ma gli ultimi giri sono stati fatali con un degrado molto alto dei propri pneumatici che lo hanno fatto scivolare 15°.

