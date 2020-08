FIA F2 | Silverstone (2), Qualifiche: Ilott si prende la pole position in casa

Callum Ilott diventa il primo pilota della stagione di Formula 2 a conquistare due pole position. Il pilota britannico di UNI-Virtuosi si è aggiudicato il miglior giro delle qualifiche sul circuito di casa di Silverstone, precedendo Christian Lundgaard.

Il resoconto delle qualifiche della Formula 2 a Silverstone

Dopo aver montato delle gomme fresche negli ultimi minuti, Ilott si è migliorato incredibilmente di sette decimi, segnando un tempo di 1’39”062 che è risultato migliore di 0”115 di Lundgaard che, nonostante aver comandato per la maggior parte della sessione, può accontentarsi della prima fila. Dietro di loro diverse sorprese, soprattutto per un testacoda di Sean Gelael a meno di un minuto dalla fine che ha fatto intervenire le bandiere gialle: Jack Aitken ne ha approfittato per tenersi al 3° posto. L’anglo-coreano non sta passando una bella stagione e stavolta potrebbe dire la sua domani in Gara 1 con Campos; dietro di lui troviamo Dan Ticktum e il nostro Luca Ghiotto, che pare aver risolto i problemi tecnici sulla sua Hitech GP- Guanyu Zhou è 6° con la seconda monoposto di UNI-Virtuosi, seguito da Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Louis Delétraz e Yuki Tsunoda.

Male Shwartzman e Drugovich

Deludente prestazione da parte di Robert Shwartzman, davvero in difficoltà a Silverstone: il capoclassifica è solamente 11° e si riduce il suo vantaggio su Ilott, che ha beneficiato dei punti bonus della pole position. Anche Felipe Drugovich non ha nulla da festeggiare, 12° quando appena una settimana fa era davanti a tutti.

Pos Driver Team Time Gap 1 Callum Ilott Virtuosi 1m39.062s 2 Christian Lundgaard ART 1m39.177s +0.115s 3 Jack Aitken Campos 1m39.278s +0.216s 4 Dan Ticktum DAMS 1m39.326s +0.264s 5 Luca Ghiotto Hitech GP 1m39.362s +0.300s 6 Guanyu Zhou Virtuosi 1m39.394s +0.332s 7 Nikita Mazepin Hitech GP 1m39.410s +0.348s 8 Mick Schumacher Prema 1m39.448s +0.386s 9 Louis Deletraz Charouz 1m39.474s +0.412s 10 Yuki Tsunoda Carlin 1m39.494s +0.432s 11 Robert Shwartzman Prema 1m39.525s +0.463s 12 Felipe Drugovich MP Motorsport 1m39.526s +0.464s 13 Pedro Piquet Charouz 1m39.621s +0.559s 14 Marino Sato Trident 1m39.679s +0.617s 15 Sean Gelael DAMS 1m39.783s +0.721s 16 Jehan Daruvala Carlin 1m39.790s +0.728s 17 Nobuharu Matsushita MP Motorsport 1m39.961s +0.899s 18 Artem Markelov HWA 1m40.094s +1.032s 20 Marcus Armstrong ART 1m40.299s +1.237s 19 Giuliano Alesi HWA 1m40.485s +1.424s 21 Roy Nissany Trident 1m40.615s +1.553s 22 Guilherme Samaia Campos 1m41.061s +1.999s

Classifiche a cura di Formula Scout

Copyright foto: Formula Motorsport Limited