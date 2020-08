CIRT | Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina a porte chiuse: la programmazione tv

Con le sessioni di ricognizione autorizzate e l’apertura del parco assistenza di oggi inizia a muoversi la macchina del Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina, che da domani entrerà nel vivo della gara.

Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina a porte chiuse

L’evento che aprirà il Campionato Italiano Rally Terra e Cross Country 2020 e che rappresenta una novità del calendario 2020 sarà per forza di cose a porte chiuse, come sta avvenendo con gli appuntamenti rallistici delle competizioni titolate e non che hanno ripreso dopo il lockdown. Ergo, anche in questo caso l’evento di Valtiberina Motorsport potrà compensare questo dato con una copertura mediatica quanto più ampia possibile.

Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, gli appuntamenti mediatici

Al di là degli aggiornamenti sul sito e sui canali social di ACI Sport e degli organizzatori del rally (ed ovviamente quelli che vi offriremo noi, come sempre), in tv ci sarà la possibilità di vedere gli highlights della competizione in differita, sia in chiaro che a pagamento. Questo lo specchietto stilato da ACI Sport con tutti gli appuntamenti televisivi e non:

–Rai Sport + HD (Canale 57-58 del Digitale Terrestre): Reparto Corse, in onda giovedì 20 agosto (più repliche), con orario da definire;

–Sportitalia (Canale 60 Digitale Terrestre – 225 di Sky): Magazine ACI Sport, sabato 15 agosto ore 19.00. Replica domenica 16 agosto ore 9.00;

–MS MotorTV (Canale 228 Sky; mmsport.tv): Magazine ACI Sport, venerdì 14 agosto ore 1830. Repliche venerdì ore 10.00; sabato ore 17.00; domenica ore 23.30;

–San Marino RTV (Canale 73 Digitale Terrestre-520 Sky): Magazine ACI Sport, sabato 15 agosto ore 12:20. Replica domenica 16 agosto 09:45;

–Odeon Safedrive (Canale 177 Digitale Terrestre): domenica ore 21.00. Replica mercoledì ore 20:30 e venerdì ore 19:30;

–Lucevedre Diretta Motori (webradio: luceverde.radio.it): giovedì 6 agosto ore 13:30 e lunedì 10 agosto ore 13:30.

Qui la guida con il programma e gli orari del Rally Città di Arezzo-Crete Senesi e Valtiberina 2020 e qui la lista iscritti.