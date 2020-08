Formula E | Berlino ePrix, Gara 2: da Costa implacabile, seconda vittoria su due con DS Techeetah

Non ce n’è per nessuno a Berlino: Antonio Felix da Costa ha conquistato anche la seconda gara della Formula E, dominando anche stavolta dalla pole position. L’alfiere di DS Techeetah è sempre più leader della classifica generale, approfittando anche delle brutte performance dei propri avversari.

Il resoconto di Gara 2 della Formula E a Berlino

Il portoghese, dopo aver trionfato ieri in Gara 1, è stato perfetto anche oggi: prima il miglior tempo delle qualifiche e poi il dominio in corsa, dove ha sempre mantenuto il controllo della situazione. Sébastien Buemi, giunto 2° sul traguardo, è arrivato con un distacco di 3”090 ma non è mai stato in grado di pressare l’attuale capoclassifica. Lucas di Grassi ha invece alzato una barricata fra lui e tutti coloro che hanno tentato di sfilargli l’arrivo sul podio, con il brasiliano riuscito poi nell’intento; Robin Frijns, Stoffel Vandoorne e Sam Bird si sono dovuti accontentare delle posizioni immediatamente successive. Dopo la prestazione negativa di ieri, Oliver Rowland è riuscito a posizionarsi in settima posizione e a portare così entrambe le Nissan e.dams nella top-10, mentre dietro di lui troviamo Edoardo Mortara, André Lotterer e Jean-Eric Vergne, quest’ultimo meno in forma rispetto a ieri.

Disastro BMW, Evans ancora fuori dalla zona punti

Alexander Lynn aveva sorpreso un po’ tutti in qualifica, dove aveva colto un bellissimo 3° posto con Mahindra, ma poi il britannico è ceduto completamente in gara e non è andato oltre l’11esima posizione. Altra corsa deludente per Mitch Evans, 12° e sempre più lontano dalla vetta. Giornata nerissima invece in casa BMW: Alexander Sims e Maximilian Guenther sono stati costretti al ritiro, così come Nyck de Vries che ha accusato problemi alla propria Mercedes.

ABB Formula E Championship 2019-20 – Berlin ePrix, gara 2: classifica (in arrivo)



Copyright foto: LAT Images / Formula E