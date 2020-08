Lamborghini Super Trofeo | Al via la stagione 2020 dell’Europeo questo weeekend a Misano

Scatta questo weekend la 12esima edizione del Lamborghini Super Trofeo Europeo a Misano Adriatico. Un totale di 13 squadre saranno presenti in questo primo appuntamento (di cinque) stagionale, al fianco del GT World Challenge Europe.

Tutti gli iscritti alla classe Pro del Lamborghini Super Trofeo Europe

Nella classe Pro il team monegasco GSM Racing schiera l’equipaggio formato dal giovane ma esperto Jonathan Cecotto e dal californiano Patrick Liddy, proveniente dal Super Trofeo Nord America. L’Oregon Team punta invece su due nuovi arrivi, il francese Dorian Boccolacci, proveniente dalla FIA Formula 2 e Kevin Gilardoni. Prima esperienza nel Super Trofeo anche per il 19enne olandese Max Weering, al volante della Huracán Super Trofeo Evo del team Johaan Kraan Motorsport. Il team Bonaldi, dopo aver vinto il titolo Piloti e Team lo scorso anno, avrà tra le sue fila l’inglese Dean Stoneman, campione del Formula Two nel 2010, con esperienze anche in GT. Confermata la partecipazione dell’Imperiale Racing, che si ripresenta in griglia con i vicecampioni 2019 Kikko Galbiati e Vito Postiglione.

Il team Leipert Motorsport porta al debutto Sebastian Balthasar e Markus Paverus, schierando anche una vettura per Jake Rattenbury e il giovane spagnolo Guillem Pujeu Beya, mentre Alberto Di Folco, tra i protagonisti del 2019, affianca il rookie Kevin Rossel. Sempre con Target Racing debutta il messicano Raul Guzman, classe ’99, affiancato dal più esperto Miloš Pavlović, campione Super Trofeo 2014. Altro ritorno è quello di Edoardo Liberati, vincitore del titolo GT Asia nel 2016 con la Lamborghini Huracán GT3, al via con i colori della VS Racing in coppia con Olli Parhankangas. Due vetture anche per Konrad Motorsport; su una ci salirà Vincent Schwartz e sull’altra Martin Lechmann.

Due gare a partire da sabato

In categoria Pro-Am ritorna Loris Spinelli (vincitore di ben quattro titoli nel Super Trofeo Europa e Nord America) che farà coppia con l’olandese Gerard Van der Horst, tre volte campione della Lamborghini Cup. VS Racing schiera polacchi Karol Basz e Andrzej Lewandowski; con il team Target Racing debutta il messicano Raul Guzman, classe ’99, affiancato dal più esperto Miloš Pavlović, campione Super Trofeo 2014. Completano il panorama di categoria gli italiani Lorenzo Bontempelli e Damiano Fioravanti (Oregon Team), i finlandesi Mikko Eskelinen ed Elias Niskanen (Leipert Motorsport) e i cechi Jakub Knoll e Bronek Formanek (Micanek Motorsport).

Nella classe Am occhi puntati sul veterano Cedric Leimer, assieme a Laurent Jenny al via con i colori della Autovitesse. Il team Boutsen Ginion fa invece il suo ingresso schierando una Huracán Super Trofeo Evo per Giuseppe Fascicolo e Claude-Yves Gosselin. Una vettura anche per Leipert Motorsport, affidata a Yury Wagner e la new-entry Panagiotis Takis Spiliopoulos. Quarta stagione per Massimo Mantovani, che scende in pista con il team Target Racing. Sempre tra le fila del team Target Racing, riconfermato l’olandese Hans Fabri, che punta al titolo della Lamborghini Cup: a contenderglielo Libor Dvoracek e Kurt Wagner (Micanek Motorsport).

La prima delle due gare di Misano si corre sabato alle 20.45, la seconda manche è programmata per domenica alle 13.20: entrambe possono essere seguite in live-streaming sulla pagina Facebook e canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.

Copyright foto: Lamborghini