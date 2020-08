GTWC Europe | Misano 2020: anteprima e orari del weekend

Dopo l’avvio dell’Endurance Cup a Imola due settimane fa, il GT World Challenge Europe è pronto a muoversi verso Misano per il primo appuntamento della ex Sprint Cup. Son 23 gli equipaggi iscritti, pronti a darsi battaglia in ben tre gare.

GT World Challenge Europe, Misano 2020: programma ed orari

Giovedì 6 agosto

14.00 – Test privati (240 minuti)

Venerdì 7 agosto

13.10 – Prove libere 1 (80 minuti)

18.35 – Prove libere 2 (80 minuti)

Sabato 8 agosto

09.00 – Pre-Qualifiche (80 minuti)

13.20 – Qualifiche (20’/20’)

19.15 – Gara 1 (60 minuti)

Domenica 26 luglio

09.00 – Qualifiche 3 (20 minuti)

11.20 – Gara 2 (60 minuti)

15.00 – Gara 3 (60 minuti)

Le qualifiche e la gara saranno visibili gratuitamente sui canali social (Facebook, YouTube) della serie.

GT World Challenge Europe, Misano 2020: anteprima del weekend

Come aveva già annunciato, l’Orange1 FFF Racing Team by ACM ha deciso di non partecipare alla Sprint per concentrare tutti i suoi sforzi nelle tappe endurance; al suo posto, Lamborghini avrà come punta di diamante l’equipaggio di Emil Frey Racing formato da Albert Costa e da Giacomo Altoè, campioni dell’International GT Open lo scorso anno, oltre a quello di Norbert Siedler-Mikäel Grenier. Anche Mercedes-AMG avrà un nuovo team dopo il passo indietro di Black Falcon: il Team HRT eredita la forte coppia Maro Engel-Luca Stolz e avrà a disposizione la versione Evo della GT3 tedesca. Sempre presente AKKA ASP con due vetture, con il nostro solito Raffaele Marciello affiancato dal nuovo Timur Boguslavskiy e con Benjamin Hites-Jim Pla.

Ritorna Sainteloc Racing con due Audi per Christopher Haase-Arthur Rougier e Simon Gachet-Steven Palette, mentre il Team WRT avrà un’armata composta da tre auto della Casa degli Anelli: Kelvin van der Linde-Ryuichiro Tomita, Dries Vanthoor-Charles Weerts e Jusuf Owega-Hamza Owega. Anche Attempto Racing ha un bel schieramento: Mattia Drudi sarà affiancato da Tommaso Mosca, mentre Frederic Vervisch correrà con Nicolas Scholl. AF Corse è al via con una Ferrari con al volante l’espero Andrea Bertolini e Louis Machiel.

GT World Challenge Europe 2020 – Misano: entry list