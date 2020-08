Formula E | Berlino ePrix, Qualifiche: doppietta DS Techeetah con da Costa e Vergne

Antonio Felix da Costa ricomincia da dove aveva lasciato: il pilota di DS Techeetah ha conquistato la pole position della prima gara di Berlino, che rappresenta il ritorno della Formula E in pista dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia di Coronavirus. Insegue Jean-Eric Vergne in seconda posizione.

Il resoconto delle qualifiche della Formula E a Berlino

Il portoghese, attuale capoclassifica del campionato elettrico, aveva conquistato una brillante vittoria nell’ultimo round di Marrakech corso ormai cinque mesi fa e oggi si è preso con merito la pole position. Un bel modo per continuare le proprie ambizioni verso il titolo, soprattutto approfittando del mezzo passo falso di Mitch Evans, solamente nono con la monoposto di Jaguar. Ottima performance anche da parte di Vergne, sceso in pista nel primo gruppo e quindi con le condizioni più difficili; nonostante ciò, il francese ha marcato il 2° tempo assoluto e si è poi giocato la partenza dal palo, confermando comunque la posizione in prima fila al fianco del compagno di squadra. Gran colpo da parte di André Lotterer, che riesce a portare in terza posizione la Porsche e pronto (forse) a concretizzare tale risultato in gara, mentre completano i primi sei della Super Pole Sébastien Buemi (Nissan e.dams), Nyck de Vries (Mercedes) e Jerome d’Ambrosio (Mahindra).

In difficoltà BMW, nel fondo anche di Grassi

Battuto per soli quattro millesimi Sam Bird, rimasto fuori dalla top-6 giusto per un soffio con la sua Virgin. Oliver Rowland si classifica 8° ma dovrà scontare un arretramento di venti posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione della propria power unit. Felipe Massa riesce a posizionarsi tra i primi dieci, mentre hanno faticato le due BMW: Maximilian Gunther è solo 13°, Alexander Sims addirittura 17°. Discreto debutto in Audi per René Rast, 14° e comunque davanti a Lucas di Grassi che non è andato oltre il 21° tempo.

ABB Formula E Championship 2019-20 – Berlin ePrix, qualifiche: classifica

