Formula E | Berlino ePrix, Gara 1: centro perfetto di Da Costa con DS Techeetah

Prestazione davvero impeccabile quella messa in pista da Antonio Felix da Costa nella prima delle sei gare della Formula E a Berlino. L’alfiere di DS Techeetah ha sempre tenuto il comando della corsa, terminando davanti ad André Lotterer e a Sam Bird.

Il resoconto di Gara 1 della Formula E a Berlino

Il portoghese è stato perfetto alla partenza, dove è tranquillamente scattato dalla pole position; da lì non ci sono state più storie, mantenendo sempre il giusto vantaggio sugli inseguitori e terminando con un margine di 5”445 su Lotterer, finalmente in grado di concretizzare al meglio la qualifica e cogliendo il 2° posto. Ottima performance anche da parte di Bird, che ha sfruttato al meglio l’Attack Mode e risalendo dalla settima alla terza posizione. Per soli quattro decimi il podio non è invece andato nelle mani di Nyck de Vries, che può comunque sorridere assieme a Mercedes anche grazie al 6° posto di Stoffel Vandoorne, partito addirittura 16°; Jerome d’Ambrosio s’inserisce fra le due Frecce d’Argento – anzi, Nere – con Mahindra, quantificando quanto fatto nella sessione di qualificazione. A completare la top-10 troviamo invece Sèbastien Buemi (Nissan e.dams), Maximiliam Guenther (BMW), Lucas di Grassi (Audi) e Alexander Sims.

Giornata nera per Vergne ed Evans

Sfiora la zona punti Neel Jani, ancora a secco con Porsche e oggi 11°. Sprofondato nel finale Jean-Eric Vergne a causa di diversi contatti mentre si trovava appunto nelle posizioni di vertice. Quasi peggio è andata a Mitch Evans, finito in testacoda dopo una piccola tamponata da una BMW mentre si trovava 8° e ora ancor più lontano dal vertice della classifica. Ritirato Robin Frijns che ha danneggiato la propria monoposto nelle prime fasi, mentre Felipe Massa è finito a muro quando si aggirava nella top-10.

ABB Formula E Championship 2019-20 – Berlin ePrix, gara 1: classifica (in arrivo)

Copyright foto: LAT Images / Formula E