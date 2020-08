FIA F3 | Silverstone (2) 2020: anteprima e orari del weekend

Anche la Formula 3 rimane sempre a Silverstone – come la Formula 1 e la Formula 2 – per proseguire nel proprio cammino stagionale. Oscar Piastri guida ancora la classifica nonostante un zero sulla casella di marcia, davanti a Logan Sargeant e a David Beckmann.

Programma ed orari

Venerdì 7 agosto

10.35 – Prove Libere (45 minuti)

15.05 – Qualifiche (30 minuti)

Sabato 8 agosto

10.25 – Gara 1 (22 giri)

Domenica 9 agosto

09.45 – Gara 2 (22 giri)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (CEST). Le qualifiche e la gara saranno in diretta su Sky Sport F1 HD.

Anteprima del weekend

La stagione di Piastri, almeno fino ad ora, si può dire che è stata quasi perfetta: in un campionato con ben 30 vetture al via, l’australiano di Prema è sempre riuscito a concludere in top-10, addirittura quattro volte a podio con una vittoria in tasca. L’unico neo è il ritiro in Gara 2 weekend scorso, ma Piastri può contare su 94 punti contro i 77 di Sargeant: lo statunitense non ha ancora colto la vittoria (che poteva arrivare in Gara 1 con la pole position) ma, anche lui, ha dimostrato molta costanza. Non ha nulla da invidiare Beckmann, effettivamente l’unico sulla carta che è sempre arrivato in zona punti e con due vittorie all’attivo: il tedesco ha comunque un bottino minore di 64,5 punti. Frederik Vesti si è dimostrato il pilota di Prema meno incisivo nonostante una vittoria a Spielberg, ma da lui ci si attende un netto recupero già da questo fine settimana. Chi può recuperare è certamente Liam Lawson, brillante vincitore della prima manche a Silverstone e pupillo di punta di Red Bull nella serie. Théo Pourchaire, Richard Verschoor e Alex Peroni inseguono in classifica, forse col francese e col nederlandese che hanno qualcosa di più.

