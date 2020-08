ELMS | 4 Ore di Spa-Francorchamps: anteprima e orari del weekend

Dopo aver vissuto l’inizio di stagione tre settimane fa con la 4 Ore di Le Castellet, l’European Le Mans Series è pronta a tornare in pista con il secondo appuntamento dell’anno a Spa-Francorchamps. Record d’iscrizioni per la gara in Belgio: 40 equipaggi saranno al via sulla griglia di partenza.

European Le Mans Series, Spa-Francorchamps: programma ed orari

Venerdì 7 agosto

12.15 – Prove libere 1 (90 minuti)

15.35 – Prove libere, piloti Bronze (30 minuti)

Sabato 8 agosto

10.35 – Prove libere 2 (90 minuti)

14.30 – Qualifiche, LMGTE (10 minuti)

14.52 – Qualifiche, LMP3 (10 minuti)

15.14 – Qualifiche, LMP2 (10 minuti)

Domenica 9 agosto

11.00 – Gara (240 minuti)

Gli orari sono riferiti a quelli italiani (GMT+1). Qualifiche e gara in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’ELMS.

European Le Mans Series, Spa-Francorchamps: anteprima del weekend

In Francia, United Autosport ha dimostrato di avere le giuste carte per competere alla vittoria con entrambe le vetture: a vincere sono stati Alex Brundle-Will Owen-Job van Uitert ma grazie anche alla sfortuna che ha colpito Filipe Albuquerque e Philip Hanson, che hanno comunque colto un valido 3° posto. G-Drive Racing ha ricoperto il ruolo di solita grande affamata e la seconda posizione è un chiaro indizio, ma in Belgio non ci sarà Nyck de Vries che è impegnato nel lungo weekend della Formula E e, al momento, non c’è nessun nome al fianco del patron Roman Rusinov e di Mikkel Jensen. Cool Racing potrebbe essere l’altra grande favorita, mentre IDEC Sport ha altamente deluso le aspettative e al Paul Ricard era stata colpita da dei problemi tecnici; a Spa potrebbe cercare una valida rivincita. Occhio di riguardo a Jota, che farà tappa per prepararsi alla 6 Ore del FIA WEC.

In LMP3, United Autosport aveva colto la vittoria con Wayne Boyd, Tom Gamble e Robert Wheldon, mentre i campioni in carica di Eurointernational non sono mai riusciti a imporsi, viaggiando nella metà classifica. Ancora un grosso plotone di Ferrari al via nelle Ardenne, ma ricordiamo che la Porsche #77 di Proton Competition si era imposta in gara.

European Le Mans Series – 4 Hours of Spa-Francorchamps: entry list