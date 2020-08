Suzuki Challenge, al via la ventunesima edizione: calendario e montepremi

Tra le tante competizioni che mano a mano stanno ripartendo dopo la pausa forzata degli scorsi mesi, entra a gamba tesa anche il Suzuki Challenge, che proprio l’anno scorso ha compiuto il ventennio di vita diventando una delle serie più longeve in Italia.

Parte il Suzuki Challenge 2020: premi e costi di iscrizione

Parliamo di un campionato monomarca fuoristrada con protagoniste le Grand Vitara 3p DDiS del Gruppo T2, dotate di tecnologia integrale 4×4 AllGrip. Ideali quindi per le competizioni Cross Country, queste vetture gareggeranno infatti ancora una volta all’interno del Tricolore di specialità. Proprio quest’ultimo si appresta a partire con un nuovo calendario inaugurato questo weekend dal primo round al Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, valido anche per il Campionato Italiano Rally Terra.

Il Suzuki Challenge si disputerà quindi quest’anno lungo i quattro appuntamenti del Campionato Italiano Cross Country, e ai fini della classifica finale gli iscritti potranno scartare un solo risultato ritenuto peggiore, a patto che quest’ultimo non sia stato ottenuto nel round finale dal coefficiente maggiorato ad 1,5, il Tuscan Rewind, che andrà disputato in maniera obbligatoria se non si vuole perdere una posizione in classifica. In palio per l’equipaggio vincitore assoluto, oltre al Trofeo, ben 9.000 euro, mentre al secondo andranno 6.000 euro, 3.000 al terzo e 2.000 al quarto.

I costi per l’iscrizione sono stati studiati per essere il più sostenibili possibile: chi partecipa per la prima volta in carriera dovrà versare 1.000 euro più Iva (e riceveranno in più rispetto al kit base anche una tuta ignifuga HRX con il logo e la personalizzazione Suzuki), mentre chi ha avuto modo di correre nel Suzuki Challenge in passato pagherà una quota dimezzata, 500 euro più Iva. Previsto inoltre per tutti uno sconto del 20% sull’acquisto dei ricambi originali presso la rete concessionaria e delle officine, ovviamente autorizzate Suzuki.

Suzuki Challenge, calendario 2020

8 e 9 agosto – 1° Cross Country Valtiberina e Crete Senesi

29 e 30 agosto – 48° Cross Country San Marino

26 e 27 settembre – Cross Country dell’Adriatico

21 e 22 novembre – Cross Country Tuscan Rewind