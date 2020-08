Formula E | BMW mira ad entrambi i titoli a Berlino. Sims e Guenther in lotta per il campionato

Mancano meno di 24 ore al ritorno in pista della Formula E, pronta a completare la stagione 2019-20 con ben sei gare a Berlino nel giro di nove giorni. BMW i Andretti Motorsport è pronta alla sfida per il titolo a squadre, oltre ovviamente a quello piloti con Alexander Sims e Maximilian Günther.

Sims e Guenther a Berlino per il titolo

La classifica attuale è molto positiva per gli alfieri di BMW: Sims può contare su una vittoria, due pole position e un giro veloce, per un bottino totale di 46 punti che gli valgono il 3° posto; Günther ha conquistato invece la sua prima vittoria di sempre in Cile e ha due punti in meno del compagno di squadra britannico, seguendolo da vicino al 4° posto. Tra i team, i tedeschi sono a -8 dalla vetta, attualmente in mano agli avversari di DS Techeetah. «Non vedo davvero l’ora di tornare in pista dopo una lunga pausa» ha detto Sims. «Penso che le modifiche al layout di Berlino siano entusiasmanti. Sembrano tutti molto diversi, sicuramente non sembreranno sei gare nello stesso posto. A Berlino siamo andati bene lo scorso anno, speriamo di avere un ritmo simile e proveremo ad avere delle gare pulite. Il nostro obiettivo è quello di segnare dei punti e di lottare per il titolo».

“Una prima metà di stagione positiva”

«Dopo una lunga pausa, sono molto entusiasta di tornare alle corse, in particolare in così poco tempo con sei gare in nove giorni» ha aggiunto Günther. «A Berlino non avrò purtroppo il pubblico di casa ma almeno potrò correre nel mio paese e sarà davvero speciale. Siamo anche consapevoli che abbiamo avuto una buona prima metà di stagione ma ora tutto ripartirà quasi da zero. Cercheremo di concentrarsi solo su noi stessi e di ottenere il meglio dall’auto. Ci saranno alcune sfide enormi ma siamo ben messi, abbiamo usato saggiamente gli ultimi mesi».

